Famoro 2 Camara prend les rênes de l’ONAP : ‘’notre idéal sera d’amener notre structure à la découverte du pétrole’’

Nommé le 27 mai dernier à la tête de l’Office National des Pétroles (ONAP), Famoro 2 Camara a officiellement pris fonction ce jeudi, 10 juin. La cérémonie de passation de service entre lui et son prédécesseur, Famourou Kourouma s’est déroulée dans la salle de réunion du Ministère des Hydrocarbures en présence de plusieurs cadres techniques dudit Ministère et plusieurs invités de marque.

A l’entame, l’honneur est revenu au directeur général sortant de remercier tous les travailleurs de l’ONAP pour l’accompagnement durant tout le temps passé à la tête de cette importante direction.

S’adressant à son successeur, il a tenu à préciser :

« Monsieur le Directeur général, tout en vous souhaitant la bienvenue, je vous renouvelle mes sincères et chaleureuses félicitations et vous souhaite beaucoup de succès dans les nouvelles fonctions que vous êtes appelé à assumer à un tournant décisif et à une conjoncture aussi difficile en dépit des opportunités qui autorisent l’optimisme et recommandent plus de prospectives et de pragmatisme », dira entre autres Famourou Kourouma, avant d’inviter l’ensemble des employés à se mettre à la disposition de son successeur en vue de relever les nombreux défis du secteur pétrolier guinéen.

Pour sa part, le nouveau patron de l’ONAP (Famoro 2 Camara) a tout d’abord remercié le Président de la République en ces termes : « Son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé m’a encore une fois de plus fait l’honneur de me reconduire dans les fonctions de Directeur Général en me nommant Directeur Général de l’Office National des Pétroles (ONAP). Cette marque de confiance renouvelée, dont j’apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s’attachent à la mission, m‘amène d’emblée à prendre l’engagement à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement. Aussi, je voudrais, après avoir rendu grâce à Allah, exprimer au Chef de l’Etat, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter ma nomination à cette fonction stratégique. Et à Monsieur le ministre des Hydrocarbures pour tout le soutien nécessaire. C’est aussi le lieu pour moi de remercier ma famille, mes amis et connaissances pour les sacrifices consentis, l’accompagnement et le soutien que chacun ne cesse de me témoigner (…) »

Poursuivant, dira que « le service dont la cause nous réunit aujourd’hui, est le fruit de plusieurs années de travail, nous devons savoir que tout édifice perd son sens s’il n’est pas habité par des hommes porteurs d’un idéal. Ainsi sans abuser, notre idéal sera d’amener notre structure à la découverte du pétrole et à la mise en place continue d’une administration pétrolière performante. Pour atteindre cet idéal, nous devons faire le travail dans l’esprit de gouverner autrement et travailler dans un esprit de franche collaboration et sincère. Soyez en rassurés de ma disponibilité de ne pas faire de ma fonction une barrière sociale entre nous. Au contraire, elle doit renforcer nos liens professionnels pour qu’ensemble, nous puissions relever les défis du secteur. Je ne saurai terminer ce présent discours sans souhaiter mes sincères félicitations à mon homonyme Famourou Kourouma Directeur Général de la SONIP pour la confiance renouvelée du chef de l’Etat et lui rassurer ma disponibilité totale pour une étroite collaboration. »

Youssouf Keita

