Fanta Cissé part en Côte d’Ivoire : « je pense que j’ai accompli ma mission…’’

Comme nous l’annoncions, Fanta Cissé, jusqu’ici secrétaire générale du Ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, vient d’être promue représentante résidente de la CEDEAO en Côte d’ivoire..

Rencontrée ce mardi à Conakry à la veille de son départ pour Abidjan, Fanta Cissé s’est réjouie de sa nomination. :

« C’est une impression de satisfaction et de joie qui m’anime. Surtout que j’ai pu accompagner depuis le 5 septembre dernier, l’équipe du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya jusqu’au moment où il a nommé son nouveau gouvernement et aussi le Premier ministre. Aujourd’hui, je pense que j’ai accompli ma mission et je peux partir tranquillement pour enfin prendre mon poste à la CEDEAO, en Côte d’ivoire », dit-elle, à Mediaguinee.

