Faranah : 17453 candidats dont 6493 filles affrontent l’examen d’entrée en 7ème année au compte de la région L’examen d’entrée en 7ème année vient de démarrer sur toute l’étendue du territoire nationale. A Faranah, autorités administratives et éducatives ont procédé au lancement officiel de ces épreuves au centre Sallé Laye Samoura sous l’égide de Ibrahima 2 Sylla, chef de cabinet du gouvernorat de Faranah.



Au nom de l’autorité administrative de la place, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de la préfecture de Faranah, Sinè Magassouba a souligné : « nous venons de procéder à l’ouverture de l’enveloppe de la première épreuve. Ce que nous disons aux candidats, qu’ils sachent qu’on n’est pas contre eux mais qu’on est à la recherche des futurs cadres qui doivent diriger la destinée de ce pays. Nous leur invitons de se débarrasser de fraudes et observer la discipline dans les salles. Nous mettons l’occasion à profit pour remercier les braves enseignants qui ont formé les élèves à tous les niveaux du début jusqu’à maintenant. »



Le Directeur préfectoral de l’éducation de Faranah s’est exprimé en ces termes : « je suis content du déroulement de ces examens. Pour le moment, aucune fausse note n’est signalée. Je demande aux élèves de niveau supérieur et les parents d’élèves de ne pas s’approcher aux centres d’examen et laisser les candidats travailler en paix. Si nous prenons un enseignant en complicité de fraude, il sera éliminé et il aura de problèmes. Si nous prenoms aussi un parent d’élève dans les situations de fraude, il sera conduit à la police », a laissé entendre Sayon Didi Oularé.



Les candidats eux, apprécient le déroulement de ces premières épreuves. C’est le cas de Tiranké Diawara de l’école primaire Sallé Laye Samoura : « les premières épreuves ce sont bien passées. Nous avons déjà vu presque les sujets qui ont été lancés pour cette première journée. Il y avait les notions de covd-19 et d’autres qu’on nous avait enseigné en classe. Nous avons fait ce que nous avons pu. »



Pour la région de Faranah, 17453 candidats sont inscrits dont 6493 filles pour 97 centres d’examens. Préfecture de Dabola : 3892candidats dont 1298filles pour 25 centres. Préfecture de Dinguiraye : 2868candidats dont 1030filles pour 19centres. Préfecture de Faranah : 5125candidats dont 1731filles pour 27centres. Préfecture de Kissidougou : 5588 dont 2438filles pour 26 centres.



Lancinet Keita