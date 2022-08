Faranah: 181 agents enquêteurs déployés pour le ciblage des ménages au compte du registre social unifié

Après quatre jours de formation dans le cadre du ciblage des ménages pauvres et indigents pour le registre social unifié, 181 sur les 250 agents enquêteurs présélectionnés au compte de la région administrative de Faranah viennent d’être déployés sur le terrain pour les activités du Fonds du Développement Social et de l’indigence.

Mercredi 24 août dernier, les autorités régionales de la place et des acteurs du Fonds du Développement Social et de l’Indigence se sont retrouvés dans la salle de conference du bloc administratif du gouvernorat. Une formation qui s’inscrit dans le cadre du ciblage des ménages indigents au compte de la région administrative de Faranah.

Et cela, après 4 jours de formation, ils sont finalement 181 agents enquêteurs retenus comme agents enquêteurs du Fonds de Développement Social et de l’indigence pour la région administrative de Faranah.

Cette cérémonie a été présidée par Mr Salif Camara, attaché de cabinet du Gouvernorat de Faranah accompagné par le DG du Fonds de Développement Social et de l’Indigence Mr LANSANA DIAWARA ainsi que Mr MOUSSA TRAORÉ représentant du Ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables.

Présidant cette activité de déploiement, l’attaché du gouverneur de la region de Faranah Salif Camara a , dans son discours, martelé : » Le 25 Mai 2022, lors de la cérémonie d’ouverture des activités du lancement de la sensibilisation des acteurs politico-administratifs sur le ciblage des ménages indigents, j’ai l’honneur d’exprimer mes vifs souhaits de voir le processus de ciblage continuer jusqu’à l’atteinte totale des objectifs fixés par la Direction générale de FDSI.

Aujourdhui, j’ai l’honneur d’exprimer que nous ressentons pour le déploiement des enquêteurs dans le cadre du ciblage des ménages pauvres et indigents dans toute la région administrative de Faranah. Cette opération de ciblage est un moyen permettant aux personnes démunies même dans les zones les plus reculées de bénéficier des avantages économiques de notre pays.

J’ose croire, sans risque de me tromper, que les enquêteurs recrutés et formés constitueront un effectif bien outillé en technique de ciblage. Ils seront déployés aujourd’hui dans tous les districts et quartiers de notre région. C’est pourquoi j’invite toute la population de Faranah à accorder un laps de temps à ces enquêteurs, que vous verrez devant vos portes, qui permettront aux ménages et à leurs membres de bénéficier de ce programme d’assistance sociale que l’Etat guinéen veut accorder à tous, sans exception mais cela n’est pas possible que lorsque vous acceptez de vous enregistrer dans la base de données du registre social unifié. Les enquêteurs, je les exhorte à faire preuve de patriotisme et de sérieux pendant tout au long du processus . »

Pour sa part , le Directeur général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence, Mr LANSANA DIAWARA, a tout d’abord remercié les enquêteurs d’avoir répondu à l’invitation à l’atelier qui leur a permis de faire la sélection. Avant de rappeler les objectifs visés par le projet.

» Depuis le mois de mai dernier, le FDSI a déclenché le processus de ciblage des ménages externes pauvres et indigents pour la mise en place du registre social unifié. L’objectif cherché est de contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités en République de Guinée. En effet, 2 étapes ont été franchies, à savoir :

– Les missions de sensibilisation des autorités politico-administratives et l’élaboration des plans de stratégie d’aide à la population cible

– Fournir des renseignements sur la réparation spatiale des ménages pauvres et indigents en République de Guinée.

– Fournir des indicateurs pertinents relatifs au Développement Social durable et aux conditions de vie des ménages

– Avoir un fichier de données pouvant servir le (RSU).

C’est pourquoi, la Direction générale du FDSI a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une surveillance correcte des enquêteurs par l’implication des Agents de l’Institut National de la Statistique (INS)

Le FDSI veut garder le cap en réussissant également cette 3ème activité.

C’est pourquoi votre recrutement a été inscrit dans un cadre rigoureux en 2 étapes qui respecte le principe d’égalité de chance pour tous. Une phase de présélection de 250 candidats a été effectuée à travers un appel à candidatures publié sur notre plate-forme de communication et les médias.

La 2ème phase a consisté en 2 tests pratiques sur les outils de collecte. Si vous êtes donc retenus sur la liste finale, c’est que vous êtes les meilleurs des candidats qui ont postulé.

Pour la Région de Faranah, 181 agents enquêteurs sont nécessaires pour la couverture totale de 445 districts.

Dans notre planification, chaque agent doit faire au moins 20 ménages par jour, soit un total minimum de 600 les 30 jours.

Chers enquêteurs, ce recensement que vous allez effectuer dans les prochaines heures sera une opération d’une extrême importance en raison des objectifs poursuivis qui sont:

– Fournir des indicateurs démographiques et socio-économiques aux décideurs, planificateurs et partenaires

– L’élaboration des plans et stratégie d’aide à la population cible.

– Fournir des renseignements sur la répartition spatiale des ménages pauvres et indigents en republique de Guinée

– Fournir des indicateurs pertinents relatifs au développement social durable et aux conditions de vie des ménages

– Avoir un fichier de données pouvant servir le RSU

Avant de terminer, je voudrais encore une fois réitérer la volonté de la direction générale du FDSI à œuvrer auprès du département pour atteindre les objectifs fixés dans la lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement », a-t-il souligné.

Lanciné Keita depuis Faranah