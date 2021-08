Faranah : 63 ans après l’arrivée du Général Charles de Gaulle en Guinée, le secrétaire fédéral du PDG-RDA se souvient

25 août 1958-25 août 2021, il y a 63 ans, jour pour jour, le Général Charles de Gaulle de la France foulait le sol guinéen. C’est en ce jour mémorable que le destin de la Guinée et de l’Afrique francophone s’est joué en quelque sorte.

À Faranah, le secrétaire fédéral du PDG-RDA nous parle de quelques souvenirs de cet événement historique. « La journée du 25 août est une journée mémorable, digne de souvenir pour les Guinéens car, le 25 août 1958, la Guinée a reçu le président de la république française, le Général Charles de Gaulle. Il était venu en Guinée pour connaître la position de la Guinée face à la proposition de la communauté franco-africaine. Ce jour, à Conakry, contrairement à beaucoup de pays africains, la Guinée s’est remarquée. La Guinée a pris la décision historique, la Guinée a décidé de s’affirmer, de recourir à sa dignité et rechercher son indépendance car, la communauté franco-africaine qui était proposée ressemblait à l’amitié du cavalier et du cheval. Une amitié dans laquelle le cavalier a toujours régné. Donc, la Guinée a décidé, par la voix de son fils émérite, feu Ahmed Sékou Touré, de choisir son indépendance même dans la pauvreté au lieu de la communauté franco-africaine dans l’opulence. Ce jour me rappelle de grands faits dont les conséquences aujourd’hui sont très heureuses pour la Guinée et même pour l’Afrique », a expliqué El hadj Manty Mamady Camara.

Poursuivant son intervention, le secrétaire fédéral du PDG-RDA de Faranah a lancé ceci: « je lance un appel pathétique et fraternel aux Guinéens à recourir à l’histoire, à bien revoir les pages de l’histoire et à comprendre que la journée du 25 Août qui a abouti à l’indépendance de la Guinée est une journée digne et à respecter. Aujourd’hui, à cause du pluralisme, le PDG semble être négligé. Beaucoup de gens foulent aux pieds les efforts que le PDG a déployés pour mener notre pays à l’indépendance. Je voudrais appeler nos frères aux souvenirs, à la reconnaissance des acquis du PDG-RDA et de son secrétaire général, feu camarade Ahmed Sékou Touré qui a posé des actes inoubliables dans ce pays pour nous amener à la souveraineté nationale. ».

Malgré que Faranah soit la ville natale de feu le président Ahmed Sékou Touré, cette journée passe inaperçue dans la capitale du Sankaran.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah