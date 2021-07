Faranah : 9246 candidats affronteront les différents examens pour la session 2021

Faranah, à l’instar des autres préfectures du pays, s’achemine vers les examens nationaux. Pour la réussite de ces examens nationaux à Faranah, le Directeur Préfectoral de l’Education, Sayon Didi Oularé, ne compte pas tergiverser. « Nous venons de faire une réunion pour la bonne organisation des différents examens nationaux à Faranah. Au cours de cette réunion, nous avons dit aux chefs d’établissements dont les leurs ont été retenues comme centres d’examen, de nettoyer les cours. Nous avons aussi invité les parents d’élèves de s’abstenir de tout acte compromettant la réussite de ces examens. Aux enseignants, il ne sera pas question qu’un seul enseignant surveille deux examens. L’examen de cette année a son caractère particulier. Sur le nombre de candidats qui doivent affronter les épreuves de ces examens nationaux à Faranah, le numéro un du service de l’Education préfectorale de Faranah a souligné ceci: « pour cette année, 9246 candidats affronteront les différents examens nationaux au compte de Faranah. Baccalauréat unique : 1526 candidats répartis dans 52 salles. Brevet d’études du premier cycle : 2595 candidats répartis dans 86 salles et examen d’entrée en 7ème : 5125 pour 165 salles. »

Dans les écoles, les chefs d’établissements sont sur les derniers réglages comme l’affirme Kandas Camara, Proviseur du Lycée Gamal Abdel Nasser : « Cette année, nous avons plus de mille candidats au compte du lycée GAN pour les trois options confondues. Nous avons dressé la liste de ces candidats et procédé au contrôle. Tous nos candidats sont déjà photographiés, toutes les erreurs sont déjà corrigées. Les professeurs ont terminé leurs programmes. Notre école est retenue comme centre pour les trois examens. Les 510 bancs sont arrangés et se trouvent en bon état. Les classes et les toilettes sont nettoyées. On ne veut voir aucun parent d’élève aux alentours de la cour. Nous demandons aux candidats de laisser leurs téléphones à la maison. »

Les candidats, eux, se disent prêts pour affronter ces examens comme l’affirme Aboubacar Diallo de la Terminale sciences sociales de ladite école : « Nous sommes prêts à affronter le bac. Nous avons achevé les programmes. Les séances de révision sont organisées et nous suivons très bien ces cours de révision. Nous demandons à nos amis d’éviter les fraudes et d’être sereins, de suivre les conseils des encadreurs. »



Lanciné Keita, correspondant à Faranah