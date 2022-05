Faranah : Aboubacar Sidiki Diakité passe le témoin à Jean à la tête de la direction régionale de l’Enseignement technique

Dans le cadre de la redynamisation des directions régionales de l’Enseignement technique et professionnel du pays , la Direction régionale de l’Enseignement technique de Faranah a désormais un nouveau patron. Il s’agit de Jean Guilavogui, ex-directeur de la direction régionale de l’enseignement technique de N’Zérékoré. La cérémonie de passation de service a eu lieu samedi 28 Mai 2022 à l’ENI de Faranah. Dans son allocution de circonstance, l’inspecteur

sortant Aboubacar Sidiki Diakité a, après avoir parlé des acquis au cours de son règne à la tête de cette direction, a invité à la pérennisation de ces acquis avant de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ses années de service à Faranah. « Je sollicite l’implication efficace de tout le personnel de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Faranah à pérenniser les acquis au cours de mon temps de gestion de cette direction. Je profite de cette passation pour remercier tous ceux qui, de près où de loin , ont participé de quelque manière que ce soit à la réussite de mes années de service à Faranah. Si dans l’exercice de ma fonction d’inspecteur à Faranah, j’ai frustré ou blessé le moral de quelqu’un, que l’intéressé veuille m’en excuser pour l’amour de Dieu. Chers frères et soeurs, les relations humaines sont par endroits imparfaites, le seul moyen pour les aplanir positivement est le pardon et c’est ce que je vous demande. Bon vent à l’inspecteur entrant ! Que Dieu guide nos pas ! », dit-il.

De son côté, l’inspecteur entrant, Jean Guillavogui, s’est exprimé en ces termes : « Dans la continuité des oeuvres de mon prédécesseur, je viens apporter mon grain de sel dans le processus du développement de notre pays. Pour relever ce défi, je voudrais inciter tout le personnel du système à prendre conscience de notre situation actuelle afin de mettre plus d’ardeur, d’exigence en termes de formation, d’apprentissage de nos jeunes futurs cadres. Cet objectif ne peut être atteint que dans la cohésion d’esprit, de fraternité et dans la discipline. Conformément à la déontologie de notre métier d’enseignant, nous devons tous conjuguer le même verbe dans la transparence en adéquation avec nos programmes en vigueur. »

Au nom du gouverneur de la région administrative de Faranah, l’attaché du cabinet au gouvernorat de Faranah, Salif Camara a félicité l’inspecteur sortant avant d’inviter l’inspecteur entrant à emboîter le pas à son prédécesseur : « Nous venons d’effectuer la passation de service entre ces deux cadres. L’inspecteur sortant a bien joué son rôle. Il s’est toujours battu pour des acquis positifs au compte de son service. Si aujourd’hui, ce dernier est allé à la retraite, nous lui souhaitons bon repos. Au nouveau inspecteur, nous lui souhaitons la bienvenue et l’invitons à emboîter les pas de son prédécesseur. L’école professionnelle joue un grand rôle dans la vie d’une entité sociale. J’espère qu’il fera tout pour le rayonnement des écoles professionnelles à Faranah. »

En attendant, les regards restent rivés sur le nouveau inspecteur régional et ses cadres sur l’intérêt des jeunes de Faranah pour l’enseignement technique et professionnel.

Lanciné Keita depuis Faranah

