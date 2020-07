Faranah : Alpha Condé apporte son soutien aux agriculteurs en engrais, semences et herbicide

Assurer la sécurité alimentaire, telle est l’ambition du gouvernement guinéen dans sa politique de développement intégré. C’est dans cette optique que le Président de la République Professeur Alpha Condé a fait un don d’engrais, de semences et d’herbicide aux agriculteurs de Faranah ce vendredi 24 juillet 2020.

Il s’agit de 28 tonnes de riz variété “Coyah-di”, 50 tonnes d’engrais “NPK”, 50 tonnes d’engrais ” URE”, 3 tonnes de maïs de variété ” Perta” qui a un cycle de 3 mois et 250 cartons d’herbicide “Total”, ces semences et intrants sont destinés aux agriculteurs des sous-préfectures de Beindou, Kobikörö, Passaya et Songoyah. C’est le magasin de stockage AMPROCA de Faranah qui a servi de cadre ce vendredi à cette remise sous l’autorité du Préfet Elhadj Ibrahima Kalil Kéita.

Dans son intervention, le Président de la chambre préfectorale d’agriculture de Faranah Elhadj Issa Kouyaté a vanté quelques acquis du Président Alpha Condé dans le domaine de l’agriculture avant d’assurer que ces semences et intrants seront destinés uniquement aux ayants droits : « Le président Alpha Condé est ce père de la nation qui est sensible aux cris de cœur de sa population. Dans sa politique de développement, il a fait la lutte contre de l’insuffisance alimentaire son cheval de bataille. Avant son avènement à la magistrature suprême de notre pays, le kilo de riz se vendait à Faranah ici à 10.000 FG et plus, mais depuis son accession au pouvoir, il ne cesse d’appuyer le monde agricole guinéen en semences, des intrants et des équipements agricoles. Grâce à ces appuis, les agriculteurs de Faranah se sont donnés à fond et les résultats sont satisfaisants. Le kilogramme de riz se vend aujourd’hui entre 6000 et 5000 FG selon les qualités au lieu de 10.000 et plus .

Ce don vient réactiver la force des paysans des sous-préfectures où le Coronavirus a affecté les activités agricoles. Je rassure le généreux Président donateur que ces dons seront uniquement destinés aux ayants droits », a-t-il réitéré.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

628 464 659