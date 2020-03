Faranah : après le double scrutin, l’heure est au décompte des voix

Depuis la fermeture des bureaux de vote dimanche, 22 mars dernier, à 18 heures à Faranah, l’acheminement des urnes vers la centralisation au bloc administratif du gouvernorat n’a pas tardé. Actuellement, le dépouillement et le comptage des voix continuent sous le regard des membres de la CEPI, de la CECI, des observateurs et les représentants des partis en course.

Selon le président de la commission électorale préfectorale indépendante (CEPI), Bintou Mady Oularé, 152924 électeurs ont été inscrits dans 521 bureaux de vote et 2605 agents ont été déployés pour la sécurisation.

Au delà du vote référendaire, deux candidats sont en course. Il s’agit d’Abou Traoré du RPG Arc-en-ciel et Ansoumane Samoura du MPDG.

Pour l’heure, les citoyens continuent de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Nous y reviendrons…

Lanciné Keita, depuis Faranah