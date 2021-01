Faranah : c’est parti pour la construction du pont sur le fleuve Balén

Améliorer la qualité des infrastructures routières pour une bonne circulation des personnes et leurs biens préoccupent le gouvernement guinéen. C’est dans cette optique que le gouvernement guinéen entend construire un pont sur le fleuve Balen, dans le district de Kouratou, sous-préfecture Banian.

La pose de la première pierre de cet ouvrage de franchissement a eu lieu ce mercredi, 20 janvier 2021 devant une mission de la direction nationale des travaux publics, les autorités administratives ainsi que les citoyens de certaines contrées guinéennes et sierra léonaises.

Après la présentation de noix de cola traditionnelle par la notabilité, le sous-préfet de Banian, Gagny Diawara a souligné : « Au nom de la population de la sous-préfecture de Banian, nous remercions le gouvernement. Ce pont est octroyé par le gouvernement guinéen à travers BTGR. Depuis longtemps les citoyens cette contrée rêvaient de la réalisation de ce pont. Si ce rêve est devenu une réalité, nous ne pouvons que remercier le gouvernement guinéen et BTGR. Beaucoup de marchandises ont péris et d’autres ont même perdu la vie. Avec la réalisation de ce pont, la circulation des personnes et leurs biens sera facile. »

Famoudou Kourouma, l’ingénieur en charge de l’exécution des travaux de ce pont explique : « Ce pont a une longueur de 12 mètres et 3 mètres de hauteur et 30 centimètres d’épaisseur. Nous nous engageons à respecter les closes de ce contrat pour l’intérêt des usagers. »

Le préfet de Faranah, Elhadj Ibrahima Keita a émis le choix de voir ce pont achevé dans un bref délai. « Nous nous réjouissons du démarrage des travaux de ce pont. Notre souhait est de voir ce pont fini en un bref délai. Ce nouveau mandat du président de la République pointe un signal fort pour le de développement du pays. Le président a promis de gouverner autrement. Cela signifie qu’on doit se débarrasser de mauvaises habitudes. Nous devons tous se battre pour l’intérêt du pays. »

La réalisation de cet ouvrage de franchissement permettra de faciliter d’avantage la transaction commerciale entre Faranah et une bonne partie de la Sierra Léone.

Lanciné Keita, depuis Faranah

+224 628464659