Faranah : c’est parti pour les activités des assises nationales

Permettre aux Guinéens de faire entendre leur cri du coeur, se pardonner et regarder dans la même direction pour un lendemain meilleur, telles sont les ambitions que nourrissent le locataire du Palais Roi Mohammed V de Conakry et son gouvernement. Pour y parvenir, le chef de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a mis en place un comité national des assises. Dans la capitale du Sankaran, l’un des demembrements de ce comité a procédé au lancement des activités hier lundi 11 Avril 2022 au centre islamique sis au quartier Tonkolonko 1, secteur cité Niger. Sur le motif de la présence de cette équipe à Faranah, la cheffe de la délégation, Mme Binta Nabé a laissé entendre ceci :

« Le 22 mars dernier, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a le souci du renforcement de la paix et de la cohésion nationale a demandé à ce que les assises nationales soient organisées afin de permettre aux Guinéens et Guinéennes d’exprimer le fond de leur coeur, de se pardonner et de regarder dans la même direction pour un lendemain meilleur. Pour réussir ce pari, il faut qu’ on se dise la vérité. Cela permettra aux victimes d’être soulagées et ceux qui ont commis l’acte de se ressaisir. C’est pourquoi, nous invitons tous ceux qui ont un cri du coeur à exprimer à venir l’exprimer pour nous permettre de diagnostiquer les problèmes afin de trouver leurs solutions. Le comité continuera de travailler jusqu’au samedi, de 9 heures à 17 heures »



Au nom de l’autorité administrative de la place, le préfet de Faranah, le colonel Sékou 15 Keita, a invité les citoyens à venir s’exprimer pour que la paix règne davantage dans notre pays. « Ce lundi 11 Avril est un grand jour en Guinée. Les Assises nationales sont un acte hautement symbolique pour le renforcement du tissu social dans notre pays. Sur ce, j’invite les citoyens à ne pas manquer à ce rendez-vous. Que tout citoyen se sentant brimé vienne s’exprimer pour trouver solution pour que la Guinée écrive une page de son histoire teintée de paix et de cohésion entre les fils et filles de ce pays. «

Les participants sont venus des 14 sous-préfectures de Faranah. Au sortir de la salle, Sanah Touré de la sous-préfecture de Passayah, s’est exprimé en ces termes : » Nous sommes très contents de la tenue de ces assises. Nous qui ne sommes pas à Faranah centre, nous avons aussi notre

mot à dire pour la reconstruction de l’édifice national. J’invite alors mes frères et sœurs à venir participer activement à ces assises car cela y va dans notre intérêt. Cette occasion n’est pas à perdre. »



Avec ces assises nationales, l’espoir est permis pour que les filles et fils de Guinée se pardonnent pour un avenir radieux de notre pays.

Lanciné Keita depuis Faranah

Tél : 628 464 659