Faranah : c’est parti pour les examens de sortie au compte de l’Enseignement technique

Les examens de sortie dans les centres d’enseignement technique et professionnel, session 2021, ont démarré hier vendredi 9 juillet 2021 sur toute l’étendue du territoire national.

Pour la région administrative de Faranah, 961 candidats, toutes options confondues, dont 493 filles vont affronter les épreuves pratiques et théoriques. Ces candidats sont répartis dans 4 centres . Ils viennent de six écoles, dont quatre écoles publiques.

Interrogé, Mr Aboubacar Sidiki Diakité , Inspecteur régional de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle de Faranah, revient sur les dispositions prises pour le bon déroulement de ces examens et les statistiques.

« Les dispositions prises pour la réussite de cet examen ont été sans difficulté. Parce qu’au jour d’aujourd’hui, tous nos délégués sont dans nos murs pour la supervision. Et aujourd’hui encore, les travaux pratiques ont démarré, des responsables des directions, nous avons fait le lancement. Cette année, nous avons 961 candidats, dont 493 filles pour 4 centres. Six écoles (ENI de Faranah, 145 dont 38 filles ; École de soins de santé communautaire de Tindo , 329 dont 193 filles ; le CFP de Faranah, 123 dont 3 filles ; le CFP de Kissidougou, 26 candidats dont zéro fille ; École privée de santé Part Dieu, 98 candidats dont 52 filles ; et Ecole professionnelle d’enseignement de santé de Kissidougou, 240 candidats dont 207 filles). Ce sont quatre écoles publiques et deux écoles privées qui ont présenté des candidats cette année dans la région de Faranah. », indique-t-il. Et de poursuivre en ces termes : « chez nous ici, les travaux pratiques ont effectivement démarré aujourd’hui. Je dirai aux candidats d’être sereins, de respecter les consignes que les encadreurs vont donner pour le bon déroulement des examens. Au niveau des pratiques, exécutez bien les ouvrages pour que l’appréciation puisse se passer dans les meilleures conditions. La discipline est de rigueur et la tolérance zéro. Donc toute défaillance est sanctionnée par l’élimination directe du candidat et en travaux pratiques et en théorie. »

Lanciné Keita, correspondant à Faranah