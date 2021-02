Faranah : c’est parti pour les travaux de construction du pont sur le fleuve Kolouyon

Après plusieurs années, le rêve devient une réalité. Désormais, les citoyens du secteur Bombaya vont dans quelques mois circuler sur leur nouveau pont. La pose de la première pierre de cet ouvrage de franchissement a eu lieu ce jeudi, 18 février 2021 sous l’égide du préfet de Faranah.

Pour exprimer leur joie pour la pose de la première pierre de cet pont, les citoyens de Bombaya, Markelia, Siramania, Sanssany ainsi que Madina se sont fortement mobilisés. Parlant au nom du maire de la commune rurale de Banian, le premier vice maire de la dite commune rurale, Marforé Camara a tout d’abord remercié les autorités et populations, avant de préciser :

« Nous remercions très sincèrement le préfet pour ses efforts louables dans le cadre de développement en faveur de développement dans notre sous-préfecture. En moins de trois mois seulement, la sous-préfecture de Banian bénéficie la réalisation de six (6) ponts. Ça, c’est quelque chose à saluer. Cela prouve que le gouvernement guinéen et l’autorité de Faranah ont le souci du développement de notre sous-préfecture. Cependant, beaucoup de localités restent encore enclavées à cause du manque de pont. Que Dieu donne les moyens aux autorités du pays pour réaliser ces ouvrages de franchissement », a-t-il lancé.

Au nom du service Bureau Technique Génie Rural (BTGR) chargé du suivi et contrôle de la réalisation de cet édifice, Famoudou Kourouma a souligné : « Ce pont qui doit être réaliser aura trois sorties d’eau et chaque sortie aura trois mètres. Il y aura un remblai pour éviter le débordement d’eau. Nous vous invitons de veiller sur les travaux. Ne venez pas dire à l’entreprise de vous vendre un et demi ou un sac de ciment ou deux. Si vous le faites, la réalisation de votre pont accusera un retard et bientôt l’hivernage. Ce pont doit être réalisé dans un délai de quatre (4) mois. »







Pour sa part, le préfet de Faranah, Elhadj Ibrahima Kalil Keita a martelé : « La sous-préfecture de Banian peut remercier le bon Dieu et le professeur Alpha Condé ainsi que son gouvernement. En moins de trois trois mois, votre sous-préfecture bénéficie la réalisation de six ponts. Cela prouve qu’Alpha Condé est un travailleur, Alpha Condé tient compte des préoccupations du bas peuple. Nous demandons à l’entreprise qui réalise ces travaux le BTGR et le fond d’entretien routier de se concerter pour l’exécution correcte de ces travaux. »



C’est l’entreprise ‘’Dominion Management’’ qui exécute les travaux sous financement du fond d’entretien routier (FER), avec pour maître d’outrage le Ministère de l’Agriculture.





Lanciné Keita, depuis Faranah

+224 628464659