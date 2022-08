Faranah : civils et hommes en uniforme conjuguent les efforts pour assainir la ville

Malgré la pluie qui s’est abattue sur la capitale de Sankaran, citoyens et hommes en uniforme se sont fortement mobilisés pour rendre la ville propre. Du rond-point de Tonkolonko en passant par le centre de santé Abattoir 1 pour atteindre le petit marché de Dandaya, la mobilisation était de taille.

Se montrant premier citoyen de sa juridiction, le préfet de Faranah Colonel Sékou 15 Keita a piloté ces opérations d’assainissement. Dans la foulée, il a lancé un appel à la population : « Depuis 6 heures et quelques minutes nous sommes sous la pluie pour assainir la ville. Nous mettons les ordures sur la chaussée et les véhicules viennent prendre. Le regret est que certains citoyens ont refusé de sortir. Ce n’est pas bon. C’est les quartiers Dandaya, Tonkolonko, et aviation qui se sont fortement mobilisés. Peu de citoyens sont venus des autres quartiers. Je demande à toute la population de se mobiliser fortement pour les prochaines activités. Quand même le nombre de personnes mobilisé cette fois est plus important que la mobilisation précédente. Grâce à la sensibilisation des médias les gens commencent à comprendre. J’invite la population à soutenir cette initiative du président colonel Mamady Doumbouya. »

Les jeunes de leur côté s’engagent à soutenir cette initiative du président pour débarrasser la ville de ses tas d’immondices : « Nous avons un défi à relever, celui de la propriété de la ville. Ces autorités nous aident sans quoi il est de notre responsabilité de procéder au nettoyage de la ville pour éviter certaines maladies. C’est pourquoi nous nous engageons à soutenir cette initiative du président », a martelé Fodé Aboubacar Kouyaté.

Les femmes aussi ne sont pas à la marge de ces opérations : « Ce programme présidentiel nous réconforte à plus d’un titre. Il y’a les femmes balayeuses ici mais par manque de moyens ne parviennent pas à étendre leurs activités sur toute la ville. Avec ces opérations, nous espérons que la ville de Faranah sera la perle de la Guinée. »

A ce jour, les axes Tonkolonko-Dandaya et Rond-point central-quartier et Aviation sont complètement assainis. Un exemple à soutenir !

Lanciné Keita depuis Faranah

