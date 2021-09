Faranah : civils et hommes en uniforme s’activent pour assainir ville

A quelques jours de la commémoration de la fête de l’an 63 de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale, civils et hommes en uniforme ont lancé ce mercredi 29 septembre 2021, des opérations d’assainissement de la commune urbaine sous l’initiative de la direction communale de la jeunesse.

Associations des femmes balayeuses, les ONG et corps de métier étaient également de la partie. Les populations de Faranah se sont rendues dans les rues pour un assainissement civilo-militaire ce mercredi 29 septembre 2021. Fodé Aboubacar Kouyaté, Directeur communal de la jeunesse de Faranah inscrit cette activité dans son contexte réel :

« Cette activité s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête d’indépendance du 2 octobre. Nous avons jugé nécessaire de rendre la ville propre, mais avec les corps habillés. Nous sommes sortis avec les autorités communales, préfectorales, du gouvernorat, les militaires et civils pour rendre propre avant la fête du 2 octobre prochain et c’est pour montrer aussi que la population et son armée sont indissociables. Donc si c’est vrai que les militaires viennent des civils mais aussi sa femme est civile, ses enfants sont civils, il va encore se retourner au sein des mêmes civils, donc c’est spécifiquement choisi cette journée pour travailler ensemble et montrer aux citoyens que son armée est à sa disposition », a-t-il expliqué.

Au nom de ces femmes balayeuses, Madame Doussou Cissé a laissé entendre : « nous avons pu nettoyer l’enceinte de l’hôpital régional, la devanture de la tribune, le rond-point central. Toujours en nettoyant, nous avons pris l’artère principale et revenir pour terminer au niveau de la commune. C’est une belle initiative, les autorités elles-mêmes ont participé à l’assainissement. Pour nous, c’est de la joie de voir que les autorités s’impliquent parce que nous voulons vraiment adhérer leur initiative. Je demande à la population d’arrêter de mettre les ordures dans les caniveaux et dans les rues. Chacun n’a qu’à chercher une poubelle pour mettre les ordures dedans. Nous voulons que Faranah soit la ville la plus propre de la Guinée. »

Pour sa part, le gouverneur de la région administrative de Faranah, Colonel Malicky Diakité a décliné l’objectif de ces opérations d’assainissement : « Objectif, c’est le lancement du programme d’assainissement que nous voulons faire dans la ville de Faranah. Donc il fallait commencer par l’hôpital régional qui est un lieu où il faut que la salubrité soit remise. C’est aussi le lancement d’une activité civilo-militaire. Vous constaté qu’il y a une communion totale entre les forces de défense et les populations. Nous allons essayer de pérenniser cela dans l’intérêt supérieur de la population. Je remercie la jeunesse et les femmes de Faranah, toute la population de Faranah mais aussi les forces de défense et de la sécurité qui ne ménage aucun effort pour que la cohabitation soit Pacifique entre nous, pour qu’il ait une certaine confiance entre les populations et sa force de défense et de sécurité. C’est le lieu au nom de Monsieur le président de la république, commandant en chef des forces armées guinéen, président du CNRD, de remercier la population de Faranah , leur dire que nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les soutenir , ça prouve à suffisance que les populations de Faranah adhèrent aux idéaux du CNRD », a-t-il précisé.

Ces genres d’activités permettent de freiner la propagation de certaines maladies comme le paludisme dans nos sociétés.

Lanciné Keita depuis Faranah