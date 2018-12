Faranah : une collision entre deux motos coûte la vie à un militaire au grand pont métallique

La route fait encore parler d’elle dans la capitale du Sankaran. Le lundi 24 décembre dernier, pendant que bon nombre de citoyens étaient dans la ferveur de la fête de Noël, la collision entre deux motos a coûté la vie à un militaire du bataillon autonome de Faranah.

Informés du drame, les agents de la sécurité routière se sont immédiatement rendus sur les lieux pour les constats. Le commissaire spécial adjoint en charge de la sécurité routière de Faranah, Mohamed Lamine Keita nous fait le point de cet accident en ces termes :

« Il y a un accident qui s’est produit au niveau du pont métallique qui relie le quartier aviation au centre ville. Nous avons été informés par capitaine Sampou de la sûreté régionale de Faranah. L’équipe de constat dirigée par moi-même, s’est rendue sur les lieux. Arrivés sur les lieux, nous avons trouvé les engins sur leurs positions accidentelles. Nous avons trouvé aussi une personne étalée dans le pont et nous avons procédé aux opérations de constat et sur le coup, nous avons cherché un véhicule pour envoyer la victime à l’hôpital et c’est ce qui fut fait, les deux motos ont été conduites à notre service.

Selon les témoins, l’accident s’est produit de la manière suivante : « L’auteur de l’accident du nom de N’Famara Traoré quittait vers le centre-ville. Il pilotait la moto Sanilli sur laquelle il transportait des planches qui étaient attachées derrière. Et le militaire du nom de Sergent M’Bemba Kourouma quittait vers le quartier Aviation sur la moto Safari. C’est au niveau du pont métallique où il y a eu collision entre eux. Au moment où on transportait la victime à l’hôpital, les médecins ont confirmé qu’elle est morte. »

La victime M’Bemba Kourouma est âgée de 37 ans et servait au bataillon autonome de Faranah. A signaler qu’à la fin de chaque année, les cas d’accident se multiplient dans la préfecture de Faranah, une situation qui relance la problématique de la circulation routière dans la capitale du Sankaran.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

+224 628 464 659