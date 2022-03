Faranah : Colonel Jean Louis Kpogomou passe le témoin au colonel Sékou 15 Keita à la tête de la préfecture

Après dix (10) ans de service à Faranah , Colonel Jean Louis Kpogomou vient de passer le témoin au colonel Sékou 15 Keita, ex préfet de N’Zérékoré. Cadres régionaux, préfectoraux et communaux , les 15 sous-préfets, forces de défense et de sécurité et la notabilité étaient présents à cette cérémonie qui s’est tenue dans la salle de conférence du bloc administratif de la préfecture .

Le préfet sortant, Colonel Jean Louis Kpogomou a martelé : « Je remercie le Bon Dieu qui m’a gardé en vie jusqu’à ce jour. C’est également un remerciement que j’adresse au Président Colonel Mamadi Doumbouya qui m’a renouvelé sa confiance pour me nommer dans les mêmes fonctions dans une autre préfecture. Au cours de cette décennie, je n’ai eu aucun problème. La population de Faranah m’a aimé et m’a soutenu surtout dans le cadre du maintien de la paix et la stabilité de la préfecture . C’est pourquoi je remercie toutes les composantes de la population de cette préfecture. Je vais à mon nouveau poste mais je reste fils de Faranah. Là où je vais, je m’engage à servir loyalement cette préfecture. »

Dans son intervention de circonstance, Colonel Sekou 15 Keita, le préfet entrant souligne : « Aucun travail ne peut réussir sans la paix. Quand j’étais à N’Zérékoré, j’entendais aucun problème à Faranah. Je suis venu pour la population et non contre la population. J’invite la population à la paix pour aboutir au développement de Faranah. Je suis à la disposition de la population. »

Présidant cette cérémonie, l’attaché de cabinet du gouvernorat de Faranah, Salif Camara a, au nom du gouverneur Boundouka Condé, confié ceci : « Au nom de mon gouverneur, empêché, je souhaite la bienvenue au préfet entrant et bon vent au préfet partant. Notre souci aujourd’hui est de conduire Faranah au développement. Cela ne peut se faire que dans la paix comme l’ambitionne notre président, le colonel Mamadi Doumbouya. Le gouvernorat est prêt à accompagner ce préfet entrant pour la facilitation de service à Faranah et j’espère que notre service ne fera pas défaut. »

