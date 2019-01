Faranah : des conducteurs de taxi-motos outillés sur les maladies sexuellement transmissibles

C’est la salle de réunion de la direction préfectorale de la santé qui a servi de cadre à ce rendez-vous pour la tenue de cet atelier. Organisé par l’ONG “Club des Amis du Monde” (CAM) en partenariat avec le Ministère de la Santé sous financement de la GIZ Allemagne, cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet “Ma santé, Mon avenir” (MASAMA).

Une cinquantaine de participants venus des différentes filières de la corporation taxis motos ont été outillés sur les thématiques liés aux techniques de communication pour le changement de comportement, à la transmission des IST, VIH/SIDA et à la planification familiale. Parlant de l’objectif, le responsable de suivi et évaluation de l’ONG “Club des Admis du Monde” (CAM) Moustapha Souaré nous a soulignés :

« L’objectif de cet atelier est de renforcer les compétences techniques des paires éducateurs (Conducteurs de Taxis-moto) pour pouvoir mieux diffuser les messages liés à la planification familiale, les infections sexuellement transmissibles, les VIH/SIDA auprès des groupes cibles… »

Les participants eux se disent outillés et promettent d’élargir cette sensibilisation au niveau de la population. « A travers cette formation, nous avons reçu d’autres connaissances. Nous savons désormais les maladies sexuellement transmissibles et nous sommes outillés d’arguments solides pour convaincre nos clients. Nous nous engageons à expliquer clairement les causes, conséquences et les moyens de prévention des maladies sexuellement transmissibles d’une part et l’importance de la planification familiale de l’autre », a martelé Sékouba Kouyaté, conducteur de taxi-moto.

Cependant, l’ONG Club des Amis du Monde “CAM” exprime son souhaitait qu’au terme de cet atelier, les participants doivent avoir la maîtrise des différentes techniques de communication interpersonnelles, d’animation et la maîtrise des outils.

Lanciné, depuis Faranah