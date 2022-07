Faranah : début des audiences criminelles

Longtemps attendues par la population, les audiences criminelles ont démarré hier jeudi 21 juillet 2022 au Tribunal de Première Instance de Faranah. Autorités et citoyens se sont fortement mobilisés pour suivre le traitement des cinq dossiers dont un cas de viol et quatre cas d’assassinat. Le premier dossier concerne Sambou Oularé poursuivi pour l’assassinat de Lamine Oularé le 13 avril dernier.

Le présumé auteur a été placé sous mandat de dépôt le 19 Avril 2022. Devant le tribunal, Sambou Oularé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le ministère pubic par la voix de Sidiki Kanté a réclamé la requalification de cette affaire dans le cadre de l’assassinat et a demandé à condamner le bourreau à perpétuité comme le mentionne l’article 209 alinéa 3 . De son coté, l’avocat de la défense, Me Sékou Soumaoro a demandé au tribunal de ne pas tenir compte des humeurs de l’assemblée et plaide coupable pour son client et demande des circonstances atténuantes pour Sambou Oularé.

Le deuxième cas concerne Sékouba Camara âgé de 20 ans présumé auteur de l’assassinat de son jeune frère de lait Karim Camara à Kölowalia de la commune rurale de Passayah dans la nuit du 19 avril 2021. Selon le présumé auteur, il souffre d’une maladie de crise et son jeune frère se moquait de lui. C’est quand il pourchassait Karim qu’ il a administré un coup à son jeune sans intention de le tuer et qui a finalement occasionné la mort de celui-ci.

Le ministère public réclame la condamnation de Sékouba Camara à 5 ans de prison ferme. La maman et l’avocat du mis en cause ont reconnu les faits avant de demander des circonstances atténuantes en libérant Sékouba Camara dans le but d’aller le traiter.

Le troisième dossier concerne Fatoumata Camara, mère de 6 enfants née en 1983 dans le district Kondéboun, sous-préfecture de Passayah. Elle était chez ses parents suite au différend qui l’opposait à son mari. Profitant de ce moment, elle a contracté à travers son amant Moussa une grossesse non désirée. Ne voulant pas être humiliée, elle a mis le bébé au W-C juste après l’accouchement. L’accusée a reconnu les faits.

Le ministère public réclame l’application de l’ article 209 alinéa 4 du code pénal en condamnant Fatoumata Camara à la réclusion criminelle à perpétuité. La défense a quant à elle demandé les circonstances atténuantes en tenant compte de l’avenir et de l’éducation des enfants de l’ accusée.

Le quatrième cas concerne Ousmane Oularé né en 1983 à Yomou pour des faits de viol sur la personne de Sansoun Condé couturière de profession le 02 juillet 2022 au quartier Abattoir 2. L’accusé reconnaît les faits mais nie avoir forcé Sanssoun pour cette relation sexuelle. La partie civile demande la condamnation de Ousmane Oularé à 10 ans de prison, comme le stipule l’article 268 du code pénal et au payement du téléphone de la victime ainsi que les dépenses effectuées par la famille de la victime. La défense a, pour sa part , plaidé pour la libération du mis en cause pour manque de preuve matérielle.

Enfin, Sambou Oularé a été condamné à 30 ans de prison. Sékouba Camara condamné à 3 ans d’emprisonnement. Fatoumata Camara à 20 ans de prison. Ousmane Oularé à 7 ans de prison et au payement d’ 1 950 000 fg. Le dossier de Mamadou Saliou Barry est renvoyé pour ce vendredi 22 juillet 2022.

Lanciné Keita

628 464 659