Faranah : découverte d’un corps sans vie au quartier marché 1

Sur la nationale Faranah-Kissidougou, un corps sans vie a été découvert ce mercredi 29 septembre 2021 aux environs de 18 heures à côté d’un magasin non loin de la BICIGUI et la station total. La victime est âgée d’une cinquantaine d’années. C’est grâce aux taxi-motards que ce corps a été retrouvé.

Selon nos sources, depuis hier, cet homme se présentait comme un malade mais personne ne lui connaissait. Une dame lui avait demandé, il a dit qu’il vient de N’Nzérékoré mais qu’il est de Dabola, précisément dans la sous-préfecture Bissikirima.

Ce mercredi donc, les taxi-motards l’ont trouvé mort étalé de tout son long à coté de d’un magasin Les taxis-motards sont partis pour lui voir, mais malheureusement, il était décédé. C’est ainsi qu’ils ont informé les autorités communales, la police, gendarmerie, et le corps a été transporté par la croix rouge à l’hôpital régional après constat.

Mohamed Akoï, taxi-maître nous a expliqué : « c’est hier qu’il était venu se coucher derrière nous ici. La nuit, il a quitté ici pour partir se coucher à côté du magasin là-bas. Il y a une dame qui était venue pour lui demander, il nous a dit qu’il vient de N’Nzérékoré mais qu’il est de Dabola, sous-préfecture de Bissikirima. Il n’avait pas dit son nom, mais c’est un vieux d’une cinquantaine d’années. C’est l’autorité qui est venue prendre son corps, la police, la gendarmerie, la commune et la croix rouge. Quand même hier, il était complètement malade parce qu’il ne pouvait même pas marcher. Maintenant on a été là-bas pour voir son état, il était couché là-bas et ne parlait pas. Il ne se remuait pas ni rien, c’est là qu’on a constaté qu’il est décédé. On a appelé les autorités qui sont venues », nous a fait comprendre ce témoigne qui était sur place.

Lanciné Keita, depuis Faranah