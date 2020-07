Faranah : des admis au concours de recrutement dans l’armée expriment leur joie

Les candidats au dernier concours de recrutement dans l’armée guinéenne sont désormais situés sur leur sort sur toute l’étendue de la Guinée. A Faranah, il y a eu soixante (60) candidats admis sur les 300 présélectionnés.

Si certains font des critiques acerbes par rapport au respect du principe de cette sélection, d’autres par contre se réjouissent de ce résultat. Saran Oularé admise dans ce concours d’intégration dans l’armée nous laisse entendre :

« Je rends hommage à mes parents qui m’ont supporté de ma naissance à ce jour. Depuis longtemps mon rêve était de devenir militaire et Dieu a concrétisé ce rêve. Aujourd’hui, les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je promets en toute sincérité de servir loyalement ma patrie. Je demande aux parents de bénir pour moi pour l’accomplissement de ma mission vis-à-vis de l’Etat. »

Pour sa part, Mamadou Saïdou Diallo a souligné : « Aujourd’hui, je suis très ému pour mon admission. Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à faire de moi ce que je suis et l’obtention de ce concours. Je m’engage à exercer pleinement ce travail dans l’intérêt de la Guinée et les Guinéens et cela sans distinction du genre ou d’ethnie. »

Ce pendant, depuis l’affichage de ces résultats, bon nombre de citoyens qualifient ce résultat comme “le résultats des nantis’’.

Lanciné Keita, depuis Faranah