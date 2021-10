Faranah : des jeunes du quartier Abattoir 1 lancent les opérations d’assainissement

Dans le souci de participer au développement et au bien-être dans leur quartier, des jeunes du quartier Abattoir 1 viennent de lancer les opérations d’assainissement de leur quartier. Chaque dimanche, ces jeunes se retrouvent pour curer les caniveaux et débarrasser certains lieux des tas d’immondices. Ce dimanche 31 octobre 2021, ces jeunes ont continué leurs opérations d’assainissement sur les bordures de la rivière Sirikoleny, non loin de la centrale thermique de Faranah.

L’un des leaders de ce groupe de jeunes du quartier Abattoir 1, Kamba Sory Camara dégage le motif de cette activité en ces termes : « Le quartier Abattoir 1 est un quartier administratif. C’est ici où on trouve les blocs administratifs du gouvernorat, de la préfecture, de la commune urbaine, de la centrale thermique qui alimente la ville de Faranah. Plusieurs commis de l’Etat au compte de Faranah résident dans ce quartier. C’est voyant tous ces atouts que nous nous sommes lancés le défi d’assainir notre quartier pour éviter certaines maladies. Nous comptons élargir ces opérations d’assainissement au niveau de tous les secteurs du quartier. »

Poursuivant, Kamba Sory Camara, a lancé un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté : « Nous rencontrons assez de difficultés par rapport à ce travail. Nous manquons de matériels de travail. Même si d’autres viennent pour travailler, ils sont obligés d’attendre que les premiers finissent d’abord. Pour palier à ce problème, nous lançons un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté de nous venir en appui pour l’atteinte de notre objectif. »

Lanciné Keita, depuis Faranah