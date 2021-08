Faranah : des jeunes outillés sur les notions de droit de l’homme

Inculquer les notions de droit de l’homme dans l’esprit des jeunes afin d’éviter les violences, tel est l’objet d’une formation de trois jours tenue à la bibliothèque, Ahamed Sékou Touré de Faranah. Organisée par plateforme nationale des jeunes de l’axe pour la démocratie et le développement PNJDD sous l’accompagnement du DSV-BI baïonnette intelligente, cette formation s’est tenue du 28 au 30 août 2021, en présence des autorités préfectorales et communales.

Interrogé, Houda Sow, président de la plateforme nationale des jeunes leaders de l’axe pour la démocratie et le développement (PNJDD) a souligné : « Nous sommes en train de former les jeunes du PNJDD sur le droit de l’homme, pour qu’ils puissent avoir une notion sur les droits de l’homme. On n’est là à Faranah pour ces trois jours du 28 au 30 août 2021 pour cette formation. Après ici, nous allons continuer sur N’zerekoré, Kankan et à Boké. C’est l’année dernière nous avons installé notre antenne de la PJDD ici. Maintenant pour renforcer leurs capacités, on doit les former pour qu’ils puissent connaître ce qu’ils doivent faire et ce qu’ils ne doivent pas faire sur le terrain. Nous sommes des acteurs de paix, nous sommes entrain de voir comment former les jeunes dans toutes les régions du pays pour qu’ils puissent passer les messages de paix dans leur région. C’est une formation mixte, 20 membres de PJDD et 5 personnes des forces de défense et de sécurité dont 2 policiers, 2 gendarmes et un militaire.Nous souhaitons qu’il y ait une Guinée sans violence, qu’il y ait la démocratie en Guinée. Nous remercions “la démocratie sans violence, la baïonnette intelligente ” DSV-BI qui nous soutient et qui continue à nous soutenir dans nos activités », dit il.

Pour sa part, Monsieur Mamadou Kaly Diallo, activiste des droits de l’homme, responsable du bureau Conakry du DSV-BI, formateur de cette session, nous parle de ses attentes à l’issue de cette formation :

« Pendant ces trois jours, avec les forces de l’ordre et la PJDD Faranah, nous avons déroulé des thématiques suivantes : les notions de droit de l’homme, les caractéristiques de droit de l’homme, l’importance de droit de l’homme, les qualification des faits en cas de violation de droit de l’homme, la liberté de manifester en droit positif guinéen , la documentation de violation de droit de l’homme, comment faire des enquêtes en cas de violation de droit de l’homme (…) Nous avons réussi à les mettre ensemble avec les forces de l’ordre. Notre ambition est que la Guinée puisse continuer dans la construction de l’état de droit sans violence. Donc en mettant ensemble, membres de la PJDD qui sont outillés en promotion de lutte non-violence et force de l’ordre, que nous rappelons un peu les principes de maintiens d’ordre, qui sont fondés sur les principes de la légalité, nous pensons que non seulement ça va améliorer les relations entre ces acteurs qui sont plus souvent présents sur le terrain quand il y a les manifestations politiques, ça va améliorer les relations et que les manifestations politiques seront non-violentes et seront gérées de façon pacifique. J’appelle tous les citoyens guinéens d’intégrer et pratiquer les droits de l’homme. Lutter contre la violence sur toute sa forme partout où il se trouve, qu’il soit un détenteur de force publique, qu’il soit un citoyen ordinaire, que tous les actes que nous posons soient sans violents. Parce que c’est dans la paix que nous pouvons construire cet état de droit. C’est dans la stabilité qu’on pourra bénéficié des richesses du sol et du sous-sol que Dieu nous a dotés », a-t-il interpellé.

Au sortir de cette formation, les participants ont exprimé leur satisfaction. C’est le cas de Mariame Diallo qui a précisé : « je suis très contente, au cours de ces trois jours de formation, j’ai retenu plein de chose. La notion sur les droits de l’homme, c’est une thématique très importante. Tout ce que nous avons vu parle de droit de l’homme et si y’a une violation de l’un de ses droits où nous allons nous référer. Donc en tant que PJDD, nous sommes chanceux aider les gens dont leur droit sont violé. Nous avons appris tout ce qui est matière procédurale en justice. Cette formation nous a été vraiment très profitable dans la mesure où ça serait une arme pour nous sur le terrain. Et ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c’est la déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 5. Parce que quand nous constatons aujourd’hui en Guinée, généralement quand les forces de défense prennent les gens dans la manifestation, avant de l’amener en prison, il y a une certaine torture qu’on fait à ces gens là, par fois des coups et blessures volontaires sur ces gens là. Alors que c’est formellement interdit dans la déclaration universelle des droits de l’homme. C’est une arme dont vraiment les gens doivent utiliser parce que je voyais ça sous mes yeux, mais je pensais que c’était normal », précise-t-elle.

Lanciné Keita, depuis Faranah