Faranah : des voleurs emportent nuitamment une moto TVS Apache

A Faranah, les voleurs n’entendent pas baisser les bras. Dans la cité, les vols de bétails et de motos sont devenus monnaie courante. Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 août, la moto Apache d’un citoyen du quartier Dandaya, secteur Mondlane, a été emporté par les hors-la-loi. La victime, Lancinet Traoré, nous explique les circonstances dans lesquelles sa moto a été emportée. « Je suis venu la nuit à 23 heures. J’ai garé ma moto Apache au salon et je l’ai fermée, avant d’aller me coucher dans la chambre. Le matin, je me suis réveillé mais je n’ai pas trouvé ma moto. Mon épouse qui s’est réveillée en premier lieu, à 5 heures du matin, a trouvé que les portes étaient ouvertes. Nous avons regardé les endroits. Seulement on a constaté que ces voleurs se sont servis d’une barre de fer pour défoncer la porte. Ils se sont même blessés au cours de l’opération parce qu’on a vu les traces de sang sur leur chemin qui longe vers le quartier Abattoir 1. C’est une moto Apache 160 RTR de couleur noire », a-t-il raconté.

Poursuivant son intervention, la victime a lancé cet appel: « je demande à la population et aux forces de sécurité et de défense de m’aider à retrouver ma moto. C’est Dieu seul qui sait qui a pris cette moto. Je compte entièrement sur les citoyens et les autorités compétentes, surtout la police routière, pour retrouver ma moto. »

Lanciné Keita, correspondant à Faranah