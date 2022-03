Faranah : deux personnes perdent la vie dans une collision entre deux motos

Les cas d’accident deviennent de plus en plus récurrents dans la zone de Faranah. Le dernier cas s’est produit le jeudi 03 mars 2022 aux environs de 22 heures, entre le secteur Nèredouni et Tindö centre sur la nationale Faranah-Kissidougou.

Selon nos sources, Fassaly Kandé, 18 ans, apprenti soudeur était en compagnie d’un de ses amis et ils partaient en direction de Tindö. C’est au niveau du virage que les deux motards sont entrés en collision. Et sur place, Fassaly Kandé a rendu l’âme. Alhassane Oularé, 21 ans et Mamady Fina Oularé 23 ans, tous élèves gravement blessés, ont été admis à l’hôpital régional de Faranah. Malheureusement, Alhassane Oularé aussi a rendu l’âme quelque temps après l’accident », a exprimé Mamadou Oularé, l’un des parents de Fassaly Oularé.

Mamady Fina Oularé, lui, se trouve présentement à l’hôpital pour des soins. A l’hôpital, Dr Mabinty Touré explique les circonstances dans lesquelles ces accidentés ont été reçus. « Oui, on a reçu un dépôt de corps, c’était à 21h30. Et deux blessés mais un autre aussi est décédé. Ce qui fait deux morts. Il y a un blessé qui est là maintenant. C’est la collision entre deux motos. Il y avait une moto qui venait et l’autre partait », nous confie Dr Mabinty Touré.

L’excès de vitesse et la non maîtrise des engins roulants font aujourd’hui assez de victimes dans la préfecture de Faranah.

Lanciné Keita, depuis Faranah