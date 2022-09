Faranah : la direction régionale de l’Action sociale, de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables sensibilise…

Dans le cadre de la défense des droits de la couche féminine dans sa juridiction, la Direction régionale de l’Action sociale, de la Promotion féminine , de l’Enfance et des Personnes vulnérables de Faranah, en partenariat avec le Club des jeunes filles leaders de la région et grâce à un appui technique et financier de l’ UNICEF, multiplient les séances de sensibilisation et de mobilisation sociale pour obtenir le soutien des communautés et du pouvoir public en vue de l’accélération de l’abandon des Mutilations Génitales Féminines (MGF) et le mariage d’enfants. Après l’étape de Kissidougou, l’équipe de sensibilisation s’est rendue hier dimanche 11 septembre 2022 à Tindö situé à 10kilomètres de Faranah-centre. Là, le Club des jeunes filles leaders a , à travers des scènes de théâtre, montré à la communauté les méfaits des MGF, mariage d’enfants et viol sur mineure.

Mamady Mory Nabé de l’Inspection régionale de l’Action sociale de Faranah souligne l’objectif de ces activités de sensibilisation : » Ces activités de sensibilisation concernent les préfectures de Kissidougou et Faranah. L’objectif principal de cette tournée régionale consiste à accélérer la mise en œuvre des activités pour l’abandon des MGF et du mariage d’enfants dans ces communautés. Il s’agit aussi d’amener les communautés et le pouvoir public à soutenir fortement ce programme pour que les enfants puissent bénéficier intégralement de leurs droits. Ainsi, au cours de cette tournée, nous avons abordé les thématiques liées au mariage d’enfants, aux mutilations génitales féminines, à l’excision, au viol et à l’enregistrement des enfants à l’État civil. «

S’exprimant au nom des autorités préfectorales, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Faranah, Sinè Magassouba, a lancé un message à la communauté : » À travers les saynètes présentées par les jeunes filles, les femmes ont compris effectivement que l’excision est devenue une chose proscrite au niveau de nos communautés. Je demande à la couche féminine de comprendre l’essence des deux messages qu’on vient de transmettre à la population : lutter contre l’excision et les violences faites aux femmes et aux filles. «

Les femmes de Tindö se sont, à travers Manty Keita, engagées à bannir l’excision dans leur localité : » Nous venons d’être édifiées sur les méfaits des MGF, l’excision et le mariage d’enfants. Nous nous engageons à bannir sans condition, ces pratiques dans nos communautés. La santé de nos filles nous est plus utile que n’importe quoi, que l’or ou le diamant. Toute personne qui tenterait de faillir à cette décision, nous la mettrons à la disposition de la loi. »

Lanciné Keita

+224 628 464 659