Faranah : la fête de l’Aïd el-Fitr célébrée dans la ferveur

Après 30 jours de prières intenses, d’imploration et de pénitence, les fidèles musulmans de Faranah à l’instar de leurs coreligionnaires de la Guinée ont célébré la fête de ramadan ce lundi 2 mai 2022. Vêtus de leurs habits de fête, ces fidèles musulmans ont rallié les différents lieux de prières ce matin dans la joie et la quiétude.

Dans la cour de l’école primaire Sallé Laye Samoura où les autorités administratives ont effectué leur obligation religieuse, l’imam de la mosquée centrale Elhadj Aboubacar Touré a dégagé l’importance de cette journée de fête avant d’inviter les citoyens à la paix et au pardon :

« Aujourd’hui est un de partage de bien et de pardon entre les citoyens surtout les musulmans. On ne doit pas garder la haine et le rancœur contre son prochain. Nous sommes appelé à se pardonner et de s’accepter. Aujourd’hui un jour bénéfique pour la personne s’est purifiée la foi. J’invite les guinéenne à la paix et au pardon. Que Dieu repend sa grâce sur la Guinée tout en protégeant les guinéens de tous les maux. »

Au nom de l’autorité administrative de la place, le gouverneur de la région administrative de Faranah Boundouka Condé a lancé un message aux citoyens : « J’adresse un message de paix , de concorde et cohésion aux citoyens Nous venons de terminer le mois saint de ramadan aujourd’hui est un grand jour. Après un mois de pénitence de pardon nous avons le devoir d’inviter la population à l’entente, à la cohésion et à l’union pour qu’on puisse converger le même chemin pour qu’on puisse avoir des synergies d’action pour sortir la Guinée de l’ornière. »

Pour sa part, le maire de la commune urbaine de Faranah Monsieur Oumar Camara nous a parlé de la particularité de la fête de cette année : « Nous venons de terminer 30 jours de pénitence. Nous prions le tout puissant Allah qu’il accepte notre dévotion. Cette année a été une année exceptionnelle. La particularité c’est que les fidèles chrétiens et musulmans ont jeûné au même mois. Dans notre pays nous sommes en train d’amorcer une période qui coïncide aussi que le gouvernement a initié l’assise nationale. Ça été clôturée en ce mois là. Nous demandons aux citoyens, à la population accepter les pardons du chef de l’État pour une bonne cohabitation pour que notre pays puisse sortir de l’ ornière et emprunte le chemin du développement. »

C’est dans un climat de joie et cohésion que les fidèles musulmans ont quitté dans les différents lieux de prières pour la continuité de la fête dans leurs différentes familles respectives.

Lanciné Keita depuis Faranah