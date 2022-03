Faranah : la fête internationale des femmes célébrée en grande pompe

Faranah, à l’image des autres préfectures de la Guinée, a célébré la Journée internationale des femmes hier mardi 8 mars 2022. C’est la maison des jeunes qui a servi de cadre à la célébration de ces festivités. Cette cérémonie du 8 mars était placée sous la présidence d’honneur du gouverneur de la région administrative de Faranah, Boundouka Condé, accompagné des cadres administratifs de la place. Le thème retenu cette année est : « L’égalité et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le cadre du programme et politique pour le changement climatique ».

Madame le proviseur du lycée Dandaya, Aminata Diawara, s’est exprimée en ces termes : « c’est un sentiment de joie qui m’anime aujourd’hui . C’est une journée de revendication et les réflexions pour les droits de la femme. Pour dire que la femme n’est pas faite seulement pour la cuisine, ou pour danser mais elle a un droit. Elle doit les revendiquer. Quand nous pensons que les femmes représentent les 53% de la population, elles ont raison à 100%de réclamer leurs droits. On a droit à la santé, on a droit surtout à l’implication des femmes dans les instances de prise de décision. » réclame-t-elle.

La Directrice préfectorale de l’Action sociale, de la Promotion féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables de Faranah, Saran Oularé, a laissé entendre : « Aujourd’hui nous exprimons notre joie, c’est ce 8 mars que les femmes du monde entier s’expriment contre la marginalisation et la discrimination auxquelles elles sont confrontées. Donc, cette journée du 8 mars est une journée aussi de plaidoyer pour les femmes. C’est l’occasion pour les femmes de se remettre en cause pour déterminer les faiblesses pour qu’ensemble on puisse les corriger et pour qu’ensemble on puisse se hisser à un niveau supérieur. C’est une journée de plaidoyer à l’endroit des autorités, des personnes de bonne volonté, des partenaires techniques et financiers, des institutions, des ONG nationales et internationales évoluant dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des femmes. Je peux vous dire que quand on parle de l’environnement, les premières pionnières par rapport à la sauvegarde de l’environnement bien sûr c’est les femmes. Nous parlons aujourd’hui de développement durable mais ce développement durable ne peut être obtenu que par le concours des femmes qui s’investissent dans tous les domaines de la vie sociale de façon générale et particulièrement dans la sauvegarde de l’environnement.’’

Présidant cette cérémonie , le gouverneur de Faranah, Boundouka Condé a salué l’engagement et le courage des femmes de Faranah.

‘’Valeureuses et laborieuses de femmes, j’ai écouté avec intérêt vos doléances. Cela me permet d’apprécier ce qui est déjà fait et qui reste encore à faire dans le cadre de votre protection et de votre autonomisation. C’est avec vous que nous pouvons relever ce défi. Votre détermination me rassure déjà. Car sans femmes, pas de foyer, sans femmes pas de paix, sans femmes pas de développement et même sans femmes pas de vie.

Enfin, j’exhorte tous nos compatriotes, plus particulièrement ceux de la région de Faranah, à accorder du respect et de la considération à la femme. Elle est notre espoir, notre source de fierté.

La femme guinéenne doit être portée haut et fort, tel un étendard aux antipodes du mépris et de la méconnaissance.

Ici et partout ailleurs, la femme doit être notre guide, elle doit nous montrer le chemin, ses larmes doivent être séchées à jamais.

Telle est aussi la volonté du colonel Mamadi DOUMBOUYA, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées et Président de la Transition, qui ne cesse de mettre un accent particulier sur le droit de la femme en Guinée. Je souhaite que vous gardiez à l’esprit que le Colonel a pris à bras-le-corps vos nombreuses préoccupations, il reste attentif à tout ce qui vous concerne. Nous, les bras séculiers de l’État, sommes disposés à appliquer toutes les mesures qu’il prendra à l’avenir pour raffermir davantage le bien-être de la femme », dit-il.

