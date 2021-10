Faranah : la foudre tue trois personnes et blesse deux autres, à Tiro

Les dernières pluies font des victimes dans certaines localités de Faranah à travers ses décharges.

Dans cette localité située à 42 kilomètres du centre-ville de Faranah., la pluie qui s’est abattue dans cette zone a endeuillé les citoyens, ce jeudi, 21 octobre 2021.

Joint au téléphone , le sous-préfet de la commune rurale de Tiro le lieutenant-colonel jean Louis Kpogomou, nous explique les circonstances de ce drame :

« C’est vers 17 heures, il y avait la flotte accompagnée de pluie jusqu’à 19 heures, avec ça il y avait la grande tornade, et les victimes venaient de leur champ. Elles ont été frappées par la tornade. Alors les trois ont trouvé la mort. Il s’agit de Mariama Condé, sa fille Fatoumata Keita et Sayon Keita qui était en leur compagnie. Deux autres personnes venaient aussi du champ, celles-ci ont été frappées par la tornade mais Dieu merci, elles n’ont reçu que de blessures. Ces deux blessées ont été admises au centre de santé où elles ont été sauvées. Alors que les trois autres quand je suis allé les voir, j’ai appelé la cheffe du centre de santé madame Soumah et elle est venue les examiner et m’a dit ces trois personnes sont mortes. J’ai directement informé Monsieur le maire, sur le décès des trois personnes ».

Lanciné Keita, correspondant à Faranah