Faranah : la plateforme observatoire nationale de la santé anime une rencontre de restitution du lancement de leur atelier

Dans le cadre de la de la découverte et le diagnostic des maladies, la “plateforme observatoire nationale de la santé” multiplie ses activités dans certains pays d’Afrique parmi lesquels la République de Guinée.

C’est dans cet ordre d’idée qu’elle a procédé au lancement de ses activités du 17 au 19 février 2021, à Coyah. A Faranah, la restitution de cet atelier a eu lieu vendredi, 5 mars 2021 dans la salle de conférence de la direction régionale de la santé. Autorités sanitaires, administratives et les médias de la place étaient au rendez-vous.



Le Directeur régional de santé de Faranah, Elhadj Fanta Mady Condé nous parle de l’objectif de cette rencontre avant de souligner son importance : « Après le lancement des activités de la plateforme nationale de la santé qui s’est tenu à Coyah, nous avons été instruits de restituer le contenu de cette rencontre de Coyah pour que autorités locales et citoyens s’imprègnent du contenu de la rencontre de Coyah. C’est cette restitution que nous avons fait aujourd’hui. Cette plateforme a plusieurs importances. C’est elle qui nous permet de connaître que telle ou telle maladie s’est déclarée ou est en train de se répandre dans telle zone. Cela permet au gouvernement de prendre des mesures idoines pour prévenir ou lutter contre cette maladie. Dès une maladie se déclare dans une localité rapidement, l’observatoire nationale de la santé signale ».



Au nom de l’autorité communale de la place, Fodé Saloun Samoura, secrétaire général de la commune urbaine de Faranah nous a confié : « Cette rencontre nous a permis d’acquérir de nouvelles expériences dans la lutte contre les maladies qui chevilles dans nos commutés. Nous demandons à la population de fréquenter nos structures sanitaires dès que quelqu’un se sent maladie. Cela y va dans nos propres intérêts ».





Lanciné Keita, depuis Faranah

