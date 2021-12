Rebaptisation de l’aéroport de Conakry : Faranah exprime sa reconnaissance au colonel Mamadi Doumbouya

Après la restitution des biens du premier Président de la Guinée indépendante à sa famille par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, un autre acte vient d’être posé par le numéro un du CNRD, à savoir le changement du nom de l’aéroport international de Conakry qui, désormais, porte le nom de feu le Président Ahmed Sékou Touré.

Pour exprimer leur reconnaissance envers le chef de l’Etat guinéen et à son gouvernement, les différentes composantes de la couche sociale de Faranah ont effectué ce jeudi 23 décembre 2021 un carnaval géant à travers la ville. Au nom de la population de Faranah, le patriarche Elhadj Mamady Douty Ben Oularé a dégagé l’objectif de cette mobilisation.

« Nous sommes aujourd’hui dans la rue c’est pour exprimer notre reconnaissance aux bienfaits du colonel Mamadi Doumbouya. C’est Sékou Touré qui a arraché l’indépendance de la Guinée au moment où un Africain n’osait pas dire la vérité devant Général Charles De Gaulle. Celui-ci et ses compagnons ont sacrifié leurs âmes pour qu’aujourd’hui nous vivons mieux. Sékou Touré a posé assez de jalons pour notre pays. À sa mort, beaucoup de choses ont eu lieu parmi lesquelles, la saisie de ses biens. Après plus de trente ans, la vérité a jailli. Le président Mamadi Doumbouya vient de restituer les biens de feu Président Ahmed Sékou Touré. Au-delà de cette action, il vient encore de donner le nom de l’aéroport international de Conakry au Président Ahmed Sékou Touré. Chose qui va droit au coeur de la population, surtout la notabilité de Faranah. C’est pourquoi nous sommes sortis aujourd’hui pour exprimer notre gratitude envers le président Mamadi Doumbouya et à son gouvernement et nous les soutenons jusqu’au bout . Nous lui formulons une doléance, celle de nous aider à user de tous ses moyens pour que le fils de Sékou Touré, du nom de Mohamed Touré, soit liberé. »

Les femmes aussi ne sont pas restées à la marge. En leur nom, Mme Hawa Keita a souligné ceci : « Nous en tant que femmes, nous ne pourrons que bénir pour le président de la république, Colonel Mamadi Doumbouya pour ce geste franc et patriotique qu’ il vient de faire. Il a restauré la mémoire du président Ahmed Sékou Touré. Les femmes de Faranah bénissent pour lui. Les présidents sont passés en Guinée et ceux-ci savent bien que le domicile privé du père de notre nation a été saisi de façon arbitraire mais aucun d’entre eux n’a pensé à restituer ces biens aux ayants-droit. Seul Colonel Mamadi Doumbouya. Que Dieu le protège et guide ses pas. »

Fodé Aboubacar Kouyaté, Directeur Communal de la Jeunesse de Faranah a, pour sa part, soutenu : « les jeunes de Faranah disent merci au Président-Colonel Mamadi Doumbouya pour avoir restitué les biens de feu le président Ahmed Sékou Touré et baptisé l’aéroport international de Conakry » Aéroport Ahmed Sékou Touré » . La jeunesse de Faranah le soutient et adhère à ses idéaux pour le bonheur de la Guinée. »

Lanciné Keita depuis Faranah

+224 628464659