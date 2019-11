Faranah : l’an 61 ans de l’armée guinéenne célébré dans la ferveur

1er novembre 1958-1er novembre 2019. Il y a de cela 61 ans que la Guinée notre pays s’est dotée de son armée pour la sauvegarde de sa dignité recouvrée et de son intégrité territoriale. Pour se rappeler de cette date historique, les hommes en uniforme de Faranah ont célébré ce vendredi 1er novembre 2019, l’an 61 de la création de l’armée guinéenne.

Autorités régionales, préfectorales, communales, religieuses et les différents services administratifs se sont fortement mobilisés. A l’entame, le commandant adjoint du bataillon autonome de Faranah a, dans son discours de circonstance martelé :

« Cette date qui symbolise la fierté des porteurs de l’uniforme, constitue une date repère importante de l’histoire de l’armée guinéenne. En effet, je voudrais tout d’abord au nom de toutes les forces de défense et de sécurité de Faranah, vous réitérer nos sincères adhésions et dévouement à la campagne de réforme menée avènement de la troisième République par les autorités militaires et politiques qui, aujourd’hui s’unissent sur le terrain. Ensuite, ces militaires toutes catégories confondues resteront reconnaissants et vous disent grand merci pour tout ce que vous avez fait et vous êtes en train de faire pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées guinéennes. C’est l’occasion pour nous de louer les efforts de sacrifice consentis par l’armée guinéenne au côté de certains pays africains pendant l’ère des indépendances. Je voudrais, à l’occasion de cette grande cérémonie, rendre un hommage mérité à nos illustres devancés, compagnons d’armes dont la mission sacrée a permis à notre pays la stabilité , l’unité nationales, la protection de l’intégrité territoriale de notre pays. Monsieur le gouverneur, je m’en voudrais sincèrement si je terminaison mes propos sans vous demander de bien vouloir transmettre au chef de l’État, commandant en chef des forces armées guinéennes nos sincères salutations et dévouement ainsi qu’au ministre d’État chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale , au chef d’État major général des armées et le chef d’État major général de l’armée de terre », a laissé entendre colonel Mathias Camara.

Pour sa part, le gouverneur de la région administrative de Faranah Sadou Keita a souligné : « On rappelle régulièrement que vous êtes issus de cette population, vous reviendrez à cette population. Donc, ensemble, nous devons bâtir ces relations civil-militaire pour que notre Guinée soit une nation forte et prospère. Aujourd’hui comme vous le constatez, notre pays est menacé. Il faut redoubler la vigilance et le long des frontières et l’intérieur de la région. Nous sommes dans l’insécurité si vous ne nous sécurisez pas. Les derniers événements ont contribué à nous faire comprendre ce la et grâce à vous, on a extirpé de nos rangs certains de ceux qui veulent faire du mal au pays. Nous lançons un appel à tous les chefs de quartiers de notre région et l’ensemble des maires, les sous préfets, de redoubler d’avantage la vigilance pour éviter que les acquis de la République soient mis en cause. En vous souhaitant joyeux anniversaire, permettez moi de vous transmettre les salutations, les remerciements et les félicitations du chef de l’État pour le respect rigoureux des réformes qu’il a entrepris en 2011… »

C’est par le défilé des différents corps de l’armée devant les invités qu’a pris fin cette cérémonie.

Lanciné Keita Faranah

