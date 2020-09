Faranah : lancement du concours d’intégration à la fonction publique pour le compte de l’Environnement

Les épreuves du concours d’intégration à la fonction publique pour le compte de l’Environnement ont été lancées ce dimanche 13 septembre 2020 dans les chefs-lieux des régions administratives de du pays et la zone spéciale de Conakry. À Faranah, ils sont 3262 candidats à affronter ce concours dans cette région administrative et la commune de Ratoma répartis dans six centres.

Pour la circonstance, le délégué national pour la région de Faranah Alkhaly Mangué Yansané a exprimé ses sentiments de satisfaction par rapport à l’organisation mise en place par les autorités de Faranah.

« Je me réjouis de trouver une organisation parfaite sur place. L’inspection régionale de l’éducation, la Direction préfectorale de l’éducation, la Direction régionale de l’environnement ainsi que les autorités administratives de la place ont mis le boucher double pour le bon déroulement de ce concours. Dans ce centre, il y’a les candidats venus de Faranah centre, Kissidougou, Dabola, Dinguiraye et la commune de Ratoma. Ce qui fait 3262 candidats qui doivent concourir à Faranah. Les admis auront la tâche d’assurer la protection de notre environnement », a-t-il lancé.

Au nom des autorités administratives de la place, le préfet de Faranah Elhadj Ibrahima Kalil Kéita s’est exprimé en ces termes : « Au nom de mon gouverneur, le lancement de cette épreuve est une bonne initiative du gouvernement dans la mesure où selon ma réflexion, il n’y’a pas un problème plus crucial que celui de l’emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes terminent des études maintenant mais ils n’ont pas d’emploi. On étudie pour être employé mais la souffrance qu’on endure pas au moment des études, c’est ce qu’on endure après les études à la recherche d’emploi. Cet acte du gouvernement est très salutaire. Si ces 1500 personnes sont employées, ça va réduire le nombre de chômeurs dans le pays. Nous demandons aux candidats de faire tout le sérieux pour éviter les cas de fraude. »

Avant le lancement de la première épreuve de ce concours, deux personnes ont été interpellées et conduites à la gendarmerie pour substitution.

