Faranah : l’armée fête le 63è anniversaire de sa création

1er novembre 1958-novembre 2021, il y a de cela 63 ans que l’armée guinéenne a été créée. A Faranah, la commémoration de ce 63ème anniversaire s’est faite dans la joie et la ferveur au bataillon autonome de Faranah. Autorités administratives, élus locaux, anciens combattants et hommes en uniforme étaient au rendez-vous pour conférer à cette fête tout son caractère solennel. Dans la foulée, colonel Mathias commandant par intérim du bataillon autonome de Faranah s’est exprimé en ces termes :

« Ce lundi 1er novembre 2021 est une date qui reste gravée dans les annales de l’histoire de la Guinée. Cette date qui symbolise la fierté des porteurs de tenue, constitue une date repère de l’histoire de l’armée guinéenne. Je voudrais tout d’abord, au nom de toutes les forces présentes ici à Faranah, vous réitérer notre sincère adhésion aux vastes campagnes de réformes engagées depuis l’avènement du CNRD au pouvoir, en vous disant merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l’amélioration des conditions de vie des forces armées. C’est l’occasion pour nous de louer les efforts et sacrifices consentis dans le cadre du Développement de la Guinée. Nous rendons un hommage mérité à nos illustres devanciers compagnons d’armes dont la Mission Sacrée a permis à notre Nation la stabilité, unité Nationale et la protection de l’étendue territoriale de notre pays. Monsieur le gouverneur, je vous demande de bien vouloir transmettre au président de la transition, chef de l’Etat, chef suprême des forces armées, nos sincères salutations ainsi qu’au Ministre délégué chargé de la Défense Nationale, le chef d’état-major général des armées et le chef d’état-major de l’armée de terre. Vive le président Colonel Mamadi Doumbouya, vive l’armée guinéenne que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. »

En sa qualité de gouverneur de la région administrative de Faranah, le colonel Malicky Diakité a rappelé le contexte historique de l’armée guinéenne avant de souligner quelques prestations de cette armée sur le continent africain.

‘’Au nom de Mr le président de la République, président de la transition, chef suprême des Armées, président du CNRD de vous souhaiter à vous forces de défense et de sécurité une très belle fête Anniversaire. En effet le 1er Novembre 1958 est une date inoubliable, car nul n’est censé oublier sa date de Naissance. La création de notre Armée est intimement liée à notre indépendance. Il vous souviendra, après l’insurrection militaire en 1958, le général de Gaulle a pris le pouvoir en France et ce dernier a demandé aux colonies françaises de choisir leur adhésion à la communauté ou leur indépendance par référendum. C’est ainsi que la Guinée sous le leadership de feu camarade Ahmed Sekou Touré et ses collègues a choisi l’indépendance. La phrase histoire et célèbre qui a illustré cette position patriotique est ‘’nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage’’.

Dans son disco-réponse, le général de Gaulle a réaffirmé aux autorités guinéennes que l’indépendance est à la disposition de la Guinée mais aussi les conséquences qui en découleront. C’est ainsi que les archives ont été détruites et le pays était sans défense. Ceci étant, certains militaires patriotes guinéens qui étaient à l’extérieur dans l’armée coloniale dont entre autres : le général Lansana Conté, le général Noumandjan Keita, Colonel Kaman diaby, Colonel Louis Lamine Diallo etc.. ont décidé d’abandonner les privilèges et entrer au bercail pour former le premier embryon de l’armée guinéenne.

Chers compagnons d’armes, soyez fiers d’être membres de cette glorieuse armée qui a fait ses preuves partout en Afrique, notamment l’Angola, Mozambique, le Congo, le Bénin, la Guinée Bissau , le Libéria, la Sierra Leone et le Mali au compte de la MINUSMA.

Je termine en rendant un hommage mérité à nos devanciers, des martyrs qui n’ont rien ménagé pour la mise en place de cette armée nationale.

Vive l’armée Guinéenne, vive le CNRD. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens.

Cette journée commémorative a pris fin par le repas de corps au bataillon autonome de Faranah.

Lanciné Keita depuis Faranah