Faranah : le 64è anniversaire de la création de l’armée guinéenne commémoré dans la joie

Créée le 1er novembre 1958, l’armée guinéenne vient de souffler la 64ème bougie de son anniversaire à travers le pays. A Faranah, d’officiers, sous-officiers, hommes de rang ainsi que les autorités locales se sont mobilisés ce mardi 1er novembre 2022 pour conférer à cette fête tout son caractère solennel.

Dans l’enceinte du Bataillon Autonome de Faranah, les différentes composantes de l’armée représentées dans la capitale de Sankaran, ont tout d’abord procédé au traditionnel défilé avant de passer à quelques séances de démonstration.

Sur le perron des allocutions, le commandant du Bataillon Autonome de Faranah, Colonel Karamoko Boké Camara a rendu un hommage à leurs prédécesseurs avant de magnifier quelques hauts faits de l’armée guinéenne.

« La célébration de 64è anniversaire de la création de notre armée me donne l’occasion d’avoir une pensée pieuse envers nos illustre devanciers qui ont perdu leur vie pour défendre les causes juste de la nation. Aussi, ce 64ème anniversaire de la création de notre brave et courageuse armée m’offre l’opportunité pour m’adresser à vous, vaillant soldat et de rappeler à l’opinion nationale certains de nos hauts faits. En effet, depuis sa création le 1et novembre 1958, au lendemain de notre accession à la souveraineté nationale, l’armée guinéenne n’a cessé de s’illustrer dans la défense de l’intégrité territoriale sur le front de libération en Afrique en restaurant la paix et la stabilité politique à travers le continent. Il faut rappeler que les missions africaines de libération et de pacification de pays ont conduit l’armée guinéenne successivement au Congo, au Tchad, en Angola, en Guinée-Bissau, au Bénin, en Sierra Léon, au Libéria pour ne citer que ceux-là. Pour les faits déroulés à l’intérieur du pays, nous nous souviendrons de quelques un, notamment de l’agression portugaise le 22 novembre 1970 neutralisé par notre imbattable armée malgré l’effet de surprise. Nous nous rappellerons également des incursions rebelles pendant les années 2000 le long de nos frontières, à cette époque également notre armée nationale s’est levée comme un seul homme pour bouté hors de la Guinée les mercenaires venus à soldes de grandes oligarchies financières qui voulaient peindre notre pays un territoire conquis. De tous ces hauts faits que nous ne finirons pas de citer, il est temps de rendre un hommage mérité à nos illustres devanciers qui ont créé et entretenu cette armée dans le sens du devoir. Parmi ces devanciers, citons entre autres: Ahmed Sékou Toure, le père de l’indépendance guinéenne, une indépendante sans laquelle nous ne parlerons pas ou jamais de création d’armée guinéenne; le général Noumandian Keita ; le colonel Kaman Diaby et d’autres patriotes qui ont accepté de rentrer au bercail dès les premières heures de notre indépendance pour créer, encadrer et former le tout premier noyau de cette armée nationale. Aujourd’hui, notre armée a atteint l’âge de la majorité , parallèlement à sa mission principale qui est celle de la défense de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du pays, l’armée guinéenne en tant qu’arme au service de son peuple est pleinement impliquée dans le programme nationaux de développement, ce, en exécution des instructions du président de la transition chefs de l’état chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. »

Présidant cette cérémonie, le gouverneur de la région administrative de Faranah, général à la retraite, Boundouka Conde a félicité les hommes en uniforme avant de les rappeler à la vigilance :

« Je voudrais vous féliciter, vous féliciter pour la mission accomplie dans un premier temps, ensuite vous exhorté à ce qui nous reste. C’est le moment et lieu de vous le dire, c’est grâce à vous cette paisible population dors sans problème, c’est grâce à vous ya la quiétude sociale aujourd’hui en Guinée, c’est grâce à vous la Guinée n’est pas inondé par les bandits de grand chemin et cela mérite des félicitations. Vous avez toujours été là quand le peuple de Guinée a besoin de vous. Être militaire c’est un esprit de sacrifice, être militaire c’est un don de soi. Quand on demande certains, ils veulent être au fond de l’avion à la première classe entrain de survoler le monde entier pour faire des business. Vous, vous avez dit non, nous allons servir notre nation sous le drapeau, dans la tenue à tout moment. Cela n’a pas de prix. Il est de notre devoir en tant que autorités quand le moment vient de se mettre devant vous pour vous féliciter et vous demander de continuer. La présence de l’armée, de militaire doit rassurer, la présence du militaire doit sécuriser, la présence de militaires ne doit pas terroriser. C’est pourquoi je vais vous demander chacun en ce qui le concerne de vous lever et attacher une fois encore la ceinture pour sortir de nos rangs les brebis galeuse qui cherchent à ternir l’image de l’armée, nous n’allons jamais l’accepter dans nos rangs, et c’est notre mission à nous, vous dire que la période est-elle qu’il faut encore redoubler d’ardeur, de vigilance. On vous l’a appris, chaque militaire est membre de renseignements pour son unité , chacun a un niveau de formation, chacun a un niveau de responsabilité du grenadier voltigeur jusqu’au commandant de bataillon, chacun a un rôle. Je voudrais juste vous dire bonne fête, le pays compte sur vous, nos autorités compte sur vous mais surtout le peuple de Guinée compte sur vous », a laissé entendre.

Lanciné Keita, depuis Faranah