Faranah : le bureau préfectoral de commerce et d’industrie installé

Dans le cadre de la redynamisation des bureaux des chambres de commerce dans notre pays, le bureau préfectoral de la chambre de commerce, d’industrie et de petites et moyennes entreprises de la préfecture de Faranah a été installé ce dimanche 26 juin 2022.

Autorités administratives, commerçants, chefs d’entreprises et leaders religieux étaient de la partie. Après la présentation de noix de cola et l’intervention du représentant du maire de la commune, le président de la chambre régionale de commerce d’industrie et artisanat de Faranah, Mohamed Souaré a, dans son intervention laissé entendre :

« La chambre de commerce est un instrument de l’État issue du secteur privé qui joue le rôle d’interface entre les secteurs publics et privés pour un développement économique, durable et harmonieux. Quant au bureau consulaire préfectoral, il a pour mission et dans les limites de sa compétence préfectorale de :

– Représenter les opérateurs économiques et de défendre leurs intérêts ;

– Promouvoir le développement des activités économiques (commerce, artisanat, industrie, service) et de bien-être des populations de la préfecture ;

– D’être interface entre l’ensemble des acteurs économiques et les les autorités ainsi qu’ avec tout appareil administratif de la préfecture. »

Au nom des autorités administratives, Florentin Sagno, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées a lancé un message à la nouvelle équipe dirigeante de la chambre préfectorale de commerce :

« Vous venez de bénéficier la confiance de vos chefs et les personnes auxquelles vous avez la charge de défendre. Votre devoir le plus absolu, c’est de servir cette préfecture. Ne laissez pas les produits prohibés circulés dans nos marchés. Aidez la population à avoir accès à leurs besoins dans le marché. Vous avez été choisis par confiance. Autorités et populations vous demandent de mériter cette confiance. Nous sommes à votre disposition pour la réussite de votre notre noble mission. »

Après son installation, le président de la chambre préfectorale de commerce et d’industrie de Faranah, Kombon Camara s’est exprimé en ces termes : « C’est un cœur comblé de joie que je rends hommage aux nouvelles autorités du pays à leur tête Colonel Mamady Doumbouya, aux laborieuses populations de Faranah surtout aux commerçants qui nous ont renouvelé leur confiance. Nous nous engageons à mériter cette confiance. Pour la réussite de notre mission, nous demandons l’effort de tout un chacun pour que Faranah gagne. Nous mettrons toutes nos forces et expériences en exergue pour lutter contre les produits prohibés dans nos marchés pour le bonheur de la population. »

Composé de 15 membres avec un président et 5 vice-présidents, le bureau de la chambre préfectorale de commerce et d’industrie de Faranah a été actualisé et confirmé par l’arrêté ministériel le 7 mars 2022 par le Ministère en charge du commerce pour un mandat de 5 ans.

Lanciné Keita, depuis Faranah