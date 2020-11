Faranah : le coordinateur régional du RPG Arc-en-ciel s’est éteint

El hadj Sékou Sylla, coordinateur régional du RPG Arc-en-ciel est décédé ce mercredi 04 novembre 2020 des suites de maladie à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne à Kipé dans la commune de Ratoma. Portrait….

Fils de feu Mömodjan et de feu Hadja Fatoumata Camara, El hadj Sékou Sylla est né en 1936 à Faranah. Après ses études primaires à Kankan, il s’est rendu à Bamako (Mali) où il effectua des études de comptabilité. A son retour en Guinée, il commença à travailler dans les Sociétés françaises “La compagnie de commerce Chavanel” et d’autres, de 1946 jusqu’à l’indépendance en 1958. À l’avènement de l’indépendance, il travailla comme commis-comptable dans les banques de Kindia et Kérouané. Devenu Directeur de la Banque de Kouroussa puis Beyla, El hadj Sékou Sylla occupa la même fonction à Faranah en 1983 où il été admis à la retraite anticipée en 1985 suite à la liquidation des banques et entreprises. Intégré dans le parti RPG, El hadj Sékou Sylla et ses compagnons notamment feu Bandjou Oulen Oularé “Fidel” et le doyen Kanté sont restés indomptables pour l’implantation et le rayonnement du RPG à Faranah. Ce qui a valu à El hadj Sékou Sylla, le poste du coordinateur régional du RPG Arc-en-ciel de Faranah. À cela, s’ajoute son poste de gérant entre le service pension civile et le crédit rural de Faranah. À Faranah, parents, proches collaborateurs adeptes du parti au pouvoir se sont fortement mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. El hadj Sékou Sylla laisse derrière lui deux veuves et 25 enfants. Que son âme repose en paix !

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

