Faranah : le directeur préfectoral de l’éducation en visite surprise dans les établissements scolaires

Dans le cadre du respect des mesures sanitaires, le Directeur préfectoral de l’éducation (DPE) de Faranah vient de se rendre dans certains établissements scolaires de la place. Partout où le premier magistrat du système éducatif de la préfecture de Faranah a passé, il a insisté sur le respect strict des mesures barrières sanitaires en vigueur dans notre pays.

Sayon Didi Oularé souligne l’objectif de sa visite dans les écoles : « L’objectif de cette visite, c’est de savoir si effectivement les chefs d’établissements tiennent compte de ma décision. Déjà, par le canal des radios, j’ai demandé aux chefs d’établissements d’exiger le port des bavettes. Mais on nous a dit que la confiance n’exclut pas le contrôle. C’est justement à cause de ça que je sillonne dans les écoles ce matin. J’ai déjà visité quelques écoles, mais j’ai trouvé que vraiment les mesures sont respectées. Pour les élèves, chacun d’eux a reçu au moins deux bavettes, ils n’ont qu’à tout faire pour porter leurs bavettes. »



Pour sa part, le principal du collège 2 de Faranah, Mamadou Sanoh s’est réjoui de cette visite du DPE dans son établissement, avant d’expliquer la situation sanitaire dans son école :

« Je me réjouis de la visite de Monsieur le DPE ce matin. Je remercie l’IRE et la DPE pour avoir nous donné des bavettes pour la protection des élèves, maîtres et encadreurs. Déjà, l’IRE avait effectué le samedi dernier, une visite opinée mais elle a trouvé que dans la cour comme dans les classes, tout le monde portait les bavettes. Au jour d’aujourd’hui, les 1200 élèves que nous avons, ont tous les bavettes parce que de décembre à nos maintenant, les bavettes ont été reparties deux fois. Le port de bavettes dans mon établissement ne fait pas défaut. Aujourd’hui, Ebola et Coronavirus font des victimes dans notre pays. Donc, c’est un devoir pour nous d’éviter ces maladies à travers le lavage des mains et le port des bavettes. Nos difficultés, il y a un problème de local qui joue sur nous pour le respect strict de la distanciation. »

Cette visite du DPE dans les établissements scolaires vient à point nommé surtout quand on sait que les maladies d’Ebola et Coronavirus menacent par endroit, plusieurs secteurs de la vie sociale dans notre pays.



Lanciné Keita, depuis Faranah

+224 628 464 659