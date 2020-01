Faranah : le district de Bambaya manifeste son soutien aux idéaux du président Alpha Condé

Fondé en 1918 par Diawa Bakary Mansaré, Bambaya est un district situé à 120 kilomètres de Faranah centre. Il a servi d’asile pour les intrépides du RPG sous le régime du général Lansana conté. Aujourd’hui, chef lieu des six (6) cantons de Siradou Maninka, Bambaya et ses six (6) secteurs en majorité Kouranko qui cohabitent avec les Kissi, viennent de réaffirmer leur soutien indéfectible aux idéaux du président Alpha Condé et à la révision constitutionnelle.

Pour la circonstance, une manifestation de soutien et de lecture de saint corant viennent d’être organisées par les fils et filles du terroir du jeudi 2 au vendredi 3 janvier 2020, à Bambaya centre. La cérémonie était placée sous la présidence du gouverneur de Faranah Sadou Keita qui avait à ses côtés plusieurs autres invités.

L’animation a été assurée par des orchestres, troupes folkloriques, associations et corps de métier des localités des sous-préfectures de Banian et Kobikörö.

Nous y reviendrons !

Lanciné keitan depuis Faranah

+224 628464659