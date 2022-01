Faranah : le district de Sambeldö face au manque d’infrastructures et à l’insuffisance d’enseignants

Situé à 25 kilomètres de la sous-préfecture de Banian-centre, le district de Sembeldö manque d’infrastructures de base. À cela s’ajoute la problématique de l’éducation. Le président de district de cette localité, Mamady Diaré, souligne : « Nous sommes là aujourd’hui mais nous souffrons beaucoup. On n’a pas de poste de santé. Imaginez quand quelqu’un tombe malade ici, il y a 25 kilomètres qui nous séparent de Banian. On a des femmes en âge de procréer. On a des enfants. Sur le plan de l’éducation, on a une école de trois classes. Il y a plus de 80 élèves mais il y a un seul enseignant contractuel. L’autorité éducative vient d’envoyer cet enseignant contractuel ailleurs. Présentement, nos enfants n’étudient pas. En ce qui concerne l’état de la route, c’est le pire. Nous demandons au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de nous aider, sinon notre vie est vraiment malheureuse ici. »

Au nom des femmes, leur présidente, Kadiatou Fofana, se lamente par rapport au manque d’eau potable dans leur localité. « La population de Sembeldö s’accroît de jour en jour et toutes ces personnes ont besoin d’eau. Mais en cette saison sèche, nous rencontrons d’énormes difficultés liées à l’acquisition d’eau potable. A longueur de journée, les femmes se querellent pour trouver de l’eau. Les deux forages ne parviennent plus à couvrir nos besoins en eau. Nous lançons un appel aux autorités de Banian et Faranah afin qu’elles nous aident à trouver solution à notre problème d’eau. »

A Faranah, Sembeldö, comme la plupart des zones rurales, les citoyens sont confrontés aux problèmes d’eau et d’infrastructures.

Lanciné Keita, depuis Faranah

+224 628 464 659