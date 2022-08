Faranah : le district de Sawourou se dote d’une nouvelle mosquée flambant neuve

Situé à 42 kilomètres de Faranah centre, le district de Sawourou vient de se doter d’une mosquée flambant neuve d’une capacité d’accueil de plus de 200 fidèles, un bloc latrine de 4 cabines et un hagard de prêches.

Ces édifices ont été réalisés grâce aux efforts des filles et fils du terroir et la société chinoise en charge de la réalisation du chemin de fer Simandou. Ce vendredi 5 août 2022, autorités et citoyens venus d’horizons différents se sont retrouvés à Sawourou pour conférer à cette inauguration tout son caractère solennel.

S’exprimant au nom des fils de cette localité, Djaka Lancinet Oularé a dégagé le motif de ces réalisations : « C’est en 2018 que nous pris l’idée dd réaliser cette mosquée. Depuis la fondation de ce village Sawourou, nos ancêtres ont toujours pratiqué et soutenu l’islam. La population de notre village s’accroît de jour en jour. La mosquée qui était là ne répondait plus aux critères de notre temps à cause de l’augmentation du nombre de croyants. C’est pourquoi nous avons initié de construire cette maison de Dieu pour nous permettre de bien pratiquer notre religion qui est l’islam. Nous espérons qu’avec l’appui et l’engagement des uns et des autres d’autres édifices seront réalisés pour le bien-être de la population. »

Au nom des différentes ligues islamiques présentes à cette cérémonie, Mohamed Souaré s’est exprimé en ces termes : « Nous saluons la bravoure des fils et filles de Sawourou pour avoir réalisé cette maison de Dieu. La réalisation de cette mosquée permet de pérenniser et de vulgariser l’islam. Cependant, nous invitons les citoyens à bien entretenir cette mosquée pour le rayonnement de l’islam. La pérennisation et la vulgarisation dd l’enseignement islamique contribuent à l’éducation de nos enfants. Et, comme vous le savez, le plus grand trésor qu’on peut donner à son enfant c’est l’éducation. »

Au nom des autorités administratives, le gouverneur de la région administrative de Faranah Boundouka condé a invité les citoyens à la paix et le soutien du gouvernement en place : « La transition que nous avons la charge de diriger, demandé la paix rien que la paix car c’est par elle que nous pourrons aboutir au développement. La paix est même l’un des principes de l’islam. S’il y’a des antécédents entre les personnes, je vous demande pardon et de vous excuser. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Je vous exhorte à la paix et le soutien du colonel Mamady Doumbouya ainsi que son gouvernement. »

