Faranah: le FDSI et l’hôpital régional signent un partenariat pour la prise en charge des démuni(e)s

De sa création à nos jours, le Fonds de Développement Social et de l’Indigence multiplie ses gestes humanitaires envers les personnes démunies de la Guinée.

Pour intensifier ses actions, un partenariat vient d’être signé hier lundi 26 entre l’hôpital régional de Faranah et cette structure humanitaire. Chefs de quartiers, cadres en charge de l’Action sociale et administratifs ainsi que les agents de la santé ont pris part à cette cérémonie de signature dans la salle de conférence du bloc administratif du gouvernorat.

Sur l’objectif de cette signature, le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence Lansana Diawara a martelé : » dans le cadre de la prise en charge sanitaire des indigents, il y a des conventions que nous avons déjà signées à Conakry dans le cadre de l’ élargissement de ces conventions de partenariat avec les structures sanitaires conformément aux orientations et la vision du Président de la république et du ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables. Il était important pour nous d’aller vers les régions pour signer des conventions de partenariat avec des hôpitaux régionaux .Il était question d’expliquer non seulement à nos partenaires mais également à l’ensemble de nos invités que les fonctionnaires ne sont pas éligibles dans le cadre de la prise en charge sanitaire au niveau du Fonds de Développement ; les employés du secteur privé également et d’autres catégories de citoyens aussi ne sont pas éligibles. Ceux qui sont éligibles c’est ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté. Le président de la république a promis depuis le 05 septembre 2021, qu’ il etait temps de redistribuer la richesse aux plus faibles et aux plus démunis. Nous sommes dans cette optique et nous pensons que chacun va s’y mettre , le Fonds de Développement Social et de l’Indigence et l’hôpital régional, chacun en ce qui le concerne se battra pour respecter les engagements, des clauses de cette convention de partenariat. Tout récemment nous avons pris en charge des malades venus de Faranah. Voyez ce que ça fait comme charge mais également des difficultés aux différents malades. Donc il etait important de signer des contrats au niveau local. A partir de la minute, nos représentants au niveau local ici peuvent prendre action avec l’ensemble du processus qui est établi pour commencer déjà en charge ces Guinéens qui n’ont aucun moyen mais dont l’Etat a la responsabilité de leur venir en aide. «

Le Directeur Général de l’ hôpital régional de Faranah, Docteur Ibrahima Nabé s’est engagé : » C’est pour moi un sentiment de satisfaction. Les indigents sont des Guinéens aussi qui ont droit à la santé mais c’est des gens qui sont démunis dont l’accès aux soins est un peu difficile. Nous , nous continuons de prendre des gens en charge sur le plan sanitaire même s’ils n’ont rien, on continue à le faire. Mais avec l’arrivée de ce fonds, nous serons aidés pour pour identifier très bien les indigents. Nous prenons l’engagement que nous allons faire tout ce qui est de notre possibilité pour prendre ces malades là en charge et à la satisfaction totale. «

Au nom des chefs de quartiers , Fodé Saloun Oularé, chef de quartier marché 1 a exprimé ses sentiments en ces termes: » Au nom de la population de Faranah, nous remercions le gouvernement pour cette belle initiative. Nous soutenons avec énergie cette initiative du gouvernement. Nous avons su que ce gouvernement s’intéresse aux maux qui affectent sa population surtout la couche démunie. »

Lanciné Keita depuis Faranah