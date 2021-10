Faranah : le gouverneur visite la case qui a vu naître le président Sékou Touré

63 ans après le 2 octobre 1958, le souvenir des hauts faits du Camade Ahmed Sékou Touré continue de planer dans la mémoire collectif des Guinéens. C’est dans cette optique que les autorités militaires et civiles de Faranah sous la houlette du colonel Malick Diakité, ont visité hier samedi, 2 octobre Sidakörõ, le village natal du premier président de la Guinée indépendante, situé à 50 kilomètres de Faranah-centre.

Sur les lieux, le gouverneur de la région administrative de Faranah, colonel Malick Diakité nous a décrit l’objectif de cette visite : « L’objectif, c’est d’abord emboîter le pas du président de la République, le chef suprême des armées. On se souviendra qu’il a été au mausolée du président feu Ahmed Sékou Touré pour aller faire des prières. Donc, on ne peut pas parler de l’indépendance de la Guinée sans penser à Ahmed Sékou Touré, et qui parle de l’indépendance va forcément parler de Sékou Touré. Donc après la pose de la gerbe de fleurs à Faranah, on a jugé utile de venir dans son village natal, visiter la case où il est né, se recueillir pour avoir la bénédiction pour accompagner notre transition. C’est hier (vendredi) que le président a été installé dans ses fonctions de président de la transition. Donc il fallait chercher la bénédiction et il n”y a pas un bon lieu actuellement à Faranah que le village natal du feu Ahmed Sékou Touré pour ces bénédictions pour que la transition se passe dans les meilleures conditions et dans l’intérêt supérieur de notre nation. J’en appelle la population à la paix, la concorde nationale, la sérénité et l’entente entre les filles et fils de la Guinée », dit il.

Cependant, les citoyens de ce village sont confrontés aux énormes difficultés dont entre autres, la dégradation très poussée de la route qui mène dans cette localité, le manque d’un centre de santé, la rénovation de la case dans laquelle Ahmed Sékou Touré est né et tant d’autres. Après ces plaintes formulées par le doyen de Sidakörõ, le gouverneur de Faranah de marteler ::« Nous sommes les pieds et les yeux du président de la République ici. On a vu ce qu’on a vu et on fera le compte-rendu et on pourra voir ce qui va se passer après. »

Bien que bon nombre de personnes viennent chercher des bénédictions dans cette localité de Sankaran, aucune trace de développement n’est encore perceptible dans ce village natal du premier président de la Guinée indépendante.

Lanciné Keita, depuis Faranah

