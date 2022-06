Faranah : le ministre délégué à la défense nationale s’entretient avec les hommes en uniforme

Suite à immersion du gouvernement à l’intérieur du pays, les ministres chacun en ce qui le concerne pour le rayonnement de son département, multiplient les offensives à l’intérieur du pays pour s’entretenir avec ses hommes à la base. C’est cette logique que ministre délégué à la défense nationale, le Général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara s’est entretenu avec les hommes en uniforme ce dimanche 5 juin 2022.

Dans son intervention de circonstance, le ministre Aboubacar Sidiki Camara a dégagé l’objectif de sa présence au bataillon autonome de Faranah en ces termes : « Il s’agit de venir transmettre les messages de salutation, de félicitation et d’encouragement du président de la transition, Colonel Mamady Doumbouya, chef de l’Etat , chef suprême des armées et son gouvernement aux hommes en uniforme mais aussi leur expliquer les conditions de travail du Comité National Rassemblement pour le Développement (CNRD ), rêves , son projet pour ce pays qui peuvent être accomplis qu’ avec l’adhésion de toutes les forces de défense et de sécurité. Leur parler surtout de ce qui a été fait comme amélioration, les 19 projets du Ministère de la défense nationale parce que c’est le président de la transition lui-même qui est ministre de la défense nationale. Donc il y a la solde d’amélioration. Dans la solde, on a parlé de ravitaillement qui leur a été donné directement sur leurs bulletins de salaire. On a parlé de l’assurance de la mobilité des militaires, défense et de sécurité de Conakry. On a parlé de la finition des garnisons (141) ouvrages sur toute l’étendue du territoire nationale. On a parlé des tenues. On a parlé de l’équipement des deux hôpitaux des camps Samory et de Kindia. On a parlé de projet de l’hôpital d’instruction des armées à Dubréka, mais aussi du projet prioritaire qui est primordial chez le chef de l’Etat qui est la formation et la qualification des soldats… »

Après l’intervention du ministre délégué à la défense nationale, la nouvelle semble bonne pour ses interlocuteurs. Sur les visages, c’est la joie qui se lisait surtout qu’en on sait qu’ à Faranah, pour faute de logement dans la garnisons, la plus grande partie des hommes en uniforme habitent dans les quartiers.

Lanciné Keita depuis Faranah

+224 628 464 659