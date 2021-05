Faranah : le président de la chambre préfectorale d’agriculture met les éleveurs en demeure

Après quelques pluies tombées, les agriculteurs de Faranah s’activent pour le démarrage des travaux agricoles. Si dans certaines zones les premiers labours ont déjà commencé, dans d’autres c’est des opérations de défrichement qui battent de l’aile.

Sur le terrain, le constat est amer. Pour le moment, bon nombre d’agriculteurs s’abstiennent à bien démarrer les travaux agricoles à cause des bœufs. Face à cette situation, le président de la chambre préfectorale d’agriculture de Faranah Elhadj Issa kouyaté est monté au créneau.

« L’année passée, les agriculteurs n’ont pas commencé les travaux champêtres à temps, un retard a été accusé. Cette année, on constante une rareté de pluie les gens veulent travailler mais à cause des bœufs, beaucoup s’abstiennent. Ces bœufs ont dévasté beaucoup de champs. C’est des pauvres paysans qui cherchent à se nourrir mais si les bœufs dévastent tout ça, c’est inacceptable.

J’invite les éleveurs à encadrer leurs bœufs. Si un bœuf broute un champ et que la plainte nous trouve ici, nous allons appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il faut qu’on arrête de faire du mal à ces pauvres paysans. Si les gens sont empêchés de travailler à temps, ça va impacter négativement les résultats de la campagne et c’est ce qui entraîne la famine. Pourtant, l’autosuffisance alimentaire est le socle de développement », a-t-il lancé.

Lancinet Keita, depuis Faranah