Faranah : le président de la transition vole au secours des personnes démunies

Dans le cadre de l’assistance sociale, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya nourrit assez d’ambitions pour les personnes démunies. C’est dans cette optique qu’il vient d’offrir des sacs de riz aux personnes démunies de Faranah. La remise de ce don a eu lieu ce samedi 30 Avril 2022 au gouvernorat de Faranah en présence des autorités régionales, préfectorales et communales de la place.

Présidant cette cérémonie de remise, le gouverneur de la région administrative de Faranah, le général à la retraite Boundouka Condé, a dégagé l’objectif de ce don. « C’est une initiative présidentielle et nous sommes à la fin du mois de Ramadan et tout le monde sait que le mois de Ramadan est un mois de pénitence. Le président a trouvé nécessaire de faire ce cadeau à nos personnes démunies qui sont dans le besoin .C’est le devoir de l’autorité d’accompagner ces personnes, de leur faire savoir que nous les avons au cœur. Nous gardons beaucoup d’initiatives les concernant. Ce don c’est pour les accompagner en ce mois de pénitence, ce mois de sacrifice, mois de pardon. »

Pour sa part, l’inspecteur régional de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables de Faranah, Mamady Mory Nabé, nous a parlé de la quantité et la clé de répartition de ce don : « Nous tenons tout d’abord à remercier le Président de la république, colonel Mamadi Doumbouya pour ce geste. En ce mois de ramadan, il a réfléchi en passant par le ministère de l’Action sociale voler au secours de nos personnes démunies. Ce don comporte quarante quatre (44) sacs de riz net. Ce matin, ces vivres ont été remis aux ayant-droits devant les autorités locales. »

Les bénéficiaires ont à travers leur vice-président Amadou Laga Sow, exprimé leur joie avant de bénir pour le chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya. « En ce jour 30 Avril 2022, c’est pour nous un sentiment de joie et de réconfort moral. Nous, nous n’avons aucun moyen. Si aujourd’hui le président colonel Mamady Doumbouya a pensé à nous en nous offrant ces sacs de riz, nous ne pouvons que lui dire merci. Après le temps de feu président Ahmed Sékou Touré et feu président Général Lansana Conté nous , personnes démunies de Faranah, n’avons reçu un tel don de la part du gouvernement. Nous implorons la grâce divine de protéger le colonel Mamadi Doumbouya et guider ses pas pour conduire notre transition à bon bon port. Que la paix et la cohésion demeurent en Guinée. »

C’est dans la joie que ces personnes démunies se sont séparées dans la cour du gouvernorat de Faranah.

Lanciné Keita

628 464 659