Faranah : le quartier Aviation a désormais un nouveau secteur

Suite à la décision numéro 66/2019 de la mairie de Faranah, le quartier Aviation vient de se doter d’un nouveau secteur. Il s’agit du secteur BTGR situé sur la nationale Faranah-Mamou. Ainsi, les autorités communales, les leaders du RPG-Arc en ciel de Faranah, le conseil du bureau du quartier Aviation et les citoyens dudit quartier se sont fortement mobilisés pour donner un caractère solennel à cet événement.

A l’issue des différentes allocutions, un bureau de six (6) membres a été installé. 1-Chef secteur Bandjou Samoura; 2-Chef secteur adjoint Alhassane Samoura; 3-Président de jeunesse Laye Fofana; 4-President de jeunesse adjoint Aboubacar Demba Oularé; 5-Présidente des femmes Forè Diawara; 6-Raporteur Siriman Camara.

Au nom du maire de la commune urbaine M. Oumar Camara, 3è vice-maire, Elhadj Manty Mamdy Camara a laissé entendre : « Au nom du maire, je vous avoue que nous sommes contents. La mobilisation et l’accueil chaleureux que vous venez de faire, prouvent à suffisance que vous aimez ces personnes élues pour le bureau de votre secteur. Vous n’avez subi aucune pression pour le choix de ces personnes. Donc au nom du maire, je déclare que ce bureau est validé par la commune urbaine selon le pouvoir que le code de collectivité a attribué à la commune. A partir d’aujourd’hui, ces élus ont la charge de défendre les intérêts du secteur BTGR. Si ces nouveaux élus rencontrent des difficultés dans la résolution des problèmes, ils doivent se référer au bureau du conseil de quartier, quand ce bureau a de la peine pour s’en sortir, il remonte l’affaire au niveau de la commune et ensemble, nous allons trouver solution au problème. Nous sommes convaincus que le chef secteur nourrit beaucoup d’ambitions pour ces citoyens mais s’il est soutenu, il pourrait faire beaucoup de choses pour ce secteur. Donc, il faut soutenir ce nouveau bureau de secteur. »

Le tout nouveau chef secteur de BTGR, Bandjou Samoura a pour sa part exprimé sa joie pour le choix porté sur sa personne avant de lancer un appel aux autorités de Faranah. « C’est pour moi une joie et un réconfort moral pour le choix que les citoyens et citoyennes de ce secteur ont porté à ma personne en me choisissant comme chef secteur de BTGR. Je ne peux que leur remercier. Ce sont eux qui m’ont choisi et je ne peux que répondre à leurs aspirations.

Cependant, nous lançons un appel pressant aux autorités et aux personnes de bonnes volontés de nous aider à avoir l’eau et l’électricité car celles-ci incontournables dans la vie de l’homme et de la société. Ici, on n’a pas de courant ni eau, pas d’école publique ni une mosquée appartenant aux citoyens de ce secteur, on a aucun centre de santé. Vraiment nous de sollicitons le concours des autorités, les personnes de bonnes volontés de nous aider à résoudre ces problèmes », a martelé le nouveau chef secteur BTGR, Bandjou Samoura.

Lancinet Keita, depuis Faranah