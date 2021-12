Faranah : le secteur Walan Almamiyah en manque d’infrastructures scolaires

Situé dans le district de Koulambou-Morigbèya, dans la sous-préfecture de Passayah, le secteur de Walan Almamiyah n’est de l’indépendance à nos jours, doté d’aucune infrastructure scolaire. Plusieurs enfants en âge d’aller à l’école sont de nos jours privés de leur droit à la scolarisation.

Face à cette situation, le président de jeunesse de cette localité, Djouma Keita souligne : « nous sommes un secteur au compte du district de Koulambou-Morigbèya. Depuis la création de cette localité jusqu’aujourd’hui, nous n’avons eu aucune école. Nous nous sommes débrouillés pour aménager un espace pour que nos enfants puissent étudier là-bas, mais on n’a pas eu d’enseignants. A ce jour, il y’a plus de 200 enfants ici en âge d’aller à l’école. Mais malheureusement, on ni école, ni enseignant. Avec cette situation, l’avenir de ce village est en danger. »

Poursuivant son intervention, il a lancé un appel aux autorités, aux ONG et aux personnes de bonne volonté : « nous demandons au gouvernement, les personnes de bonne volonté et les ONG de nous aider à construire une école ici. Nous sommes à huit (8) kilomètres de Morigbèya et nos enfants ne peuvent pas quitter à pieds d’ici pour aller étudier à Morigbèya tous les jours et se retourner. Nous n’avons pas eu la chance d’aller à l’école et si nos enfants subissent la même situation, c’est l’avenir de notre village qui est en danger », a t-il plaidé.

Lanciné Keita, depuis Faranah