Faranah : le stade feu Araphan Wanda Oularé dans un état de délabrement poussé

Le niveau des clubs sportifs de Faranah continue de baisser. Cette baisse de niveau s’explique par le manque de moyens financiers et matériels, mais aussi et surtout d’infrastructures adéquates. Il suffit de jeter un coup d’œil aux alentours ou à l’intérieur de ce stade pour avoir une idée sur la situation dans laquelle vivent les sportifs de la capitale de Sankaran en général et les pratiquants du sport roi (football) en particulier.

Pendant l’hivernage, l’eau envahit se stade et cela malgré son état de délabrement poussé. A ce jour, certaines personnes se servent de cet espace sportif pour accomplir leurs sales besognes. Face à cette situation, le Directeur préfectoral de la jeunesse de Faranah, Mohamed Lamine Camara souligne leurs difficultés.

« La commune urbaine a un terrain de proximité mais ce stade a des problèmes. Parce que d’abord, le stade est inondé pendant la saison pluvieuse, il a un problème au niveau des bats des murs, la tribune est inachevée. Ce stade est opérationnel pendant la saison sèche mais pendant la saison pluvieuse ce stade n’est pas opérationnel. Dans la commune Urbaine, on a des problèmes au niveau des stades de proximité, dans les différents quartiers aussi on a ce problème là. Parce que dans les conditions normales, tous les quartiers doivent avoir un terrain de proximité. »

Pour sa part, le président du district spécialisé du football à Faranah, Lancinet Kandé a martelé le rôle de football dans l’éducation de la jeunesse.

« Si le terrain est bien aménagé, les gens peuvent y aller. L’importance de ça pour les jeunes, c’est la santé et le sport. Le sport évite les jeunes aux pratiques des travers sociaux. Quand tu es au stade de 16h à 18h, tu ne penses qu’au football. »

Déplorant le manque d’entretien et d’extension des terrains de football, le Directeur du stade préfectoral de Faranah, Sékouba Condé a lancé un appel :

« Je lance un appel pressant au gouvernement, à tous les acteurs du football ainsi qu’à toutes les personnes de bonne volonté, pour venir en aide afin de rayonner le football à Faranah. Parce que le football est un facteur de resserrement qui renforce le lien entre les jeunes. »

Avec la situation actuelle du stade préfectoral de Faranah, plusieurs fans du sport s’interrogent sur l’avenir du football à Faranah. Pourtant les différentes formations sportives de Faranah ont remporté plusieurs trophées dans les années 2003 et 2004.

Lanciné Keita, depuis Faranah