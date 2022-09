Faranah : le torchon brûle entre l’ex-coordinateur régional et le PDG du groupe Dabo médias

Le bras de fer qui oppose Mamady Fissadou Camara ex-Coordinateur régional du groupe Dabo médias de Faranah et Taliby Dabo PDG de ladite structure n’a encore pas atteint son épilogue. Après plusieurs tractations entre ces deux protagonistes, le Tribunal de Première Instance de Faranah est saisi de l’affaire depuis quelques mois. S’exprimant sur le nœud de ce bras de fer, Mamady Fissadou Camara nous a confié :

« Le problème qui m’oppose à mon ex PDG du groupe Dabo médias, c’est le problème de financement de l’ouverture du studio de la Radio Baobab fm de Faranah. Il m’a proposé et encouragé de préfinancer l’ouverture du studio de la Radio Baobab fm à Faranah. Ce qui s’est élevé jusqu’à 66

millions et quelques. Il a promis de faire en sorte avec son conseiller Amadou Thiam de faire le financement qu’au bout de trois mois au maximum quatre mois mon argent me sera restitué. Et ça, depuis septembre 2020. De cette date à nos jours, il n’a pas fait ce payement ni lui ni son conseiller. C’est ce qui m’amène à me plaindre sur eux au Tribunal de Première Instance de Faranah depuis le mois de mai dernier. Déjà, ils étaient engagés le mois de mars passé à l’ hôtel Babylone devant 18 personnes qu’il payera mon argent, de lui donner mon numéro Orange money pour le versement mais en vain. C’est qui a fait que j’ai porté plainte contre eux. »

Poursuivant, l’ex Coordinateur régional du groupe Dabo médias de Faranah a lancé ceci: « Je crois en la justice. Je crois que les faibles ont pour recours la justice. Je crois qu’elle pourra faire plier mon ex PDG à payer ce qu’il me doit avec son conseiller. J’espère que nous sommes sur la logique de la refondation de l’État et que la justice qui est la boussole des actes d’aujourd’hui du CNRD , il sera obligé de payer mon argent parce que ça m’appartient pas moi aussi je me suis endetté auprès d’ une autre personne que lui-même a appelée pour demander la prolongation de doléance qui ne sont plus possibles après 24 mois de durée. »

Le Tribunal de Première Instance de Faranah a condamné Taliby Dabo PDG du groupe Dabo médias S.A et son conseiller au payement de 68.279.000 fg à titre principal; au payement de 50.000.000 fg au demandeur à titre de dommages et intérêts… »

Lanciné Keita depuis Faranah